Mbappé iguala Zidane e se aproxima do recorde de Benzema

O astro francês Kylian Mbappé se aproximou de igualar seu compatriota Karim Benzema na lista dos jogadores franceses que mais deram assistências para gols na história da Liga dos Campeões da Europa.

Mbappé deu a assistência para o segundo gol de seu companheiro turco, Arda Güler, com um preciso passe de cabeça, e depois marcou ele mesmo o terceiro gol do Real Madrid, durante a vitória sobre o Leipzig pelo placar de 4 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da competição continental.

Leia também

Expulsões e minutos em desvantagem numérica: uma diferença abissal entre Real Madrid e Barcelona

Ex-astro da França: Mbappé não chegou ao patamar de Messi e Cristiano, e jogador do Barcelona é o melhor em sua posição

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", o número de Mbappé subiu para 26 assistências na história da Liga dos Campeões da Europa, colocando-o na segunda posição entre os jogadores franceses, empatado com seu técnico na seleção francesa, Zinedine Zidane, e a apenas uma assistência de distância de Benzema, detentor do recorde com 27 assistências.

A lista inclui ainda Thierry Henry, ex-astro do Arsenal e do Barcelona, que ocupa a quarta posição com 25 assistências.

Com a vitória de hoje, o Real Madrid elevou sua pontuação para 9 pontos, na quarta posição da tabela de classificação da Liga dos Campeões da Europa, atrás do líder Paris Saint-Germain apenas pelo saldo de gols, enquanto o Leipzig permaneceu com 3 pontos, na 29ª posição.



