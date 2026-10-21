Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Mbappé iguala Zidane e se aproxima do recorde de Benzema

Real Madrid x Leipzig
Real Madrid
Leipzig
Liga dos Campeões
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
La Liga
K. Mbappe
Z. Zidane
K. Benzema
Espanha
Alemanha
França

Mbappé marcou e deu assistência diante do Leipzig

O astro francês Kylian Mbappé se aproximou de igualar seu compatriota Karim Benzema na lista dos jogadores franceses que mais deram assistências para gols na história da Liga dos Campeões da Europa.

Mbappé deu a assistência para o segundo gol de seu companheiro turco, Arda Güler, com um preciso passe de cabeça, e depois marcou ele mesmo o terceiro gol do Real Madrid, durante a vitória sobre o Leipzig pelo placar de 4 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da competição continental.

Leia também

Expulsões e minutos em desvantagem numérica: uma diferença abissal entre Real Madrid e Barcelona

Ex-astro da França: Mbappé não chegou ao patamar de Messi e Cristiano, e jogador do Barcelona é o melhor em sua posição

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", o número de Mbappé subiu para 26 assistências na história da Liga dos Campeões da Europa, colocando-o na segunda posição entre os jogadores franceses, empatado com seu técnico na seleção francesa, Zinedine Zidane, e a apenas uma assistência de distância de Benzema, detentor do recorde com 27 assistências.

A lista inclui ainda Thierry Henry, ex-astro do Arsenal e do Barcelona, que ocupa a quarta posição com 25 assistências.

Com a vitória de hoje, o Real Madrid elevou sua pontuação para 9 pontos, na quarta posição da tabela de classificação da Liga dos Campeões da Europa, atrás do líder Paris Saint-Germain apenas pelo saldo de gols, enquanto o Leipzig permaneceu com 3 pontos, na 29ª posição.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google