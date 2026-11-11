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Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, recebeu um duro golpe antes do aguardado confronto diante da Itália, depois que a ausência de Kylian Mbappé na partida marcada para esta quinta-feira pela Liga das Nações da UEFA se tornou praticamente certa, por conta de dores que o jogador sente na musculatura posterior da coxa, em um cenário que aumenta os problemas dos Bleus antes de um teste importante em sua caminhada na competição.

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Os últimos acontecimentos vieram reforçar a possibilidade de ausência do capitão da seleção francesa, depois que a comissão técnica anunciou oficialmente a convocação de Senny Mayulu, jogador do Paris Saint-Germain, para se juntar ao grupo, vindo da seleção francesa sub-21, em um movimento que coincidiu com a permanência das incertezas sobre as condições do astro do Real Madrid.

Reportagens da imprensa francesa informaram que Mbappé sofre de um incômodo nos músculos posteriores da coxa e que não participou do último treino coletivo da seleção, na quarta-feira, limitando-se a passar por tratamento, um dia antes do confronto com a Itália em Milão.

Mayulu se junta ao grupo e Mbappé perto da ausência

A seleção francesa anunciou a inclusão de Mayulu nas fileiras do time principal, na primeira convocação do jogador de 20 anos, que já estava presente no centro de Clairefontaine com a seleção juvenil.

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O jornal "Le Parisien" esclareceu que Mayulu se juntou para compensar a ausência de Aurélien Tchouaméni, que deixou o estágio por causa da lesão, mas apontou, ao mesmo tempo, para a possibilidade de o jovem jogador ser uma opção adicional para suprir qualquer eventual ausência de Mbappé, levando em conta a variedade de suas posições e sua capacidade de ocupar funções ofensivas.

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Já a rede francesa "Canal Plus" foi além disso e afirmou que Mbappé vai desfalcar o confronto com a Itália por causa das dores nos músculos posteriores da coxa, e que Zidane decidiu convocar Mayulu para compensar a falta de opções ofensivas, especialmente na posição de centroavante fixo.

Apesar de a Federação Francesa não ter anunciado, no comunicado sobre a convocação de Mayulu, detalhes do diagnóstico do estado de Mbappé, a ausência do jogador no treino, ao lado das reportagens que falaram de seu afastamento do jogo contra a Itália, coloca sua situação para a partida em grande dúvida, com a expectativa de que ele possa ser preparado para o confronto seguinte, contra a Turquia, marcado para o próximo domingo.

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Ausências atingem o estágio da França

E os problemas de Zidane não param em Mbappé, pois a seleção francesa sofre com uma série de ausências relevantes antes das partidas contra Itália e Turquia.

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Tchouaméni deixou o estágio após sofrer a lesão, e também se confirmaram as ausências de Marcus Thuram e Pierre Kalulu, depois de estarem nos planos da seleção, enquanto a lista original já registrava a ausência de vários elementos ofensivos por causa de lesões, principalmente Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche e Esteban Lepaul.

Zidane havia convocado Marcus Thuram para a lista antes de perdê-lo posteriormente por causa da lesão, enquanto foi obrigado a fazer ajustes adicionais em suas opções, entre eles a convocação de Eli Junior Kroupi para compensar sua ausência, e depois recorrer a Mayulu após a lesão de Tchouaméni.

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Essas ausências ganham maior importância diante do desejo de Zidane de fixar um desenho ofensivo claro para a seleção, principalmente porque a França entra nesta fase da Liga das Nações da Europa buscando garantir sua classificação às quartas de final, depois de ter somado apenas um ponto no confronto com a Itália para assegurar o avanço conforme as contas do grupo.

Desentendimentos entre Mbappé e Zidane: uma crise que vai além do campo?

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E a crise física de Mbappé chega em um momento delicado, pois o jornal "L'Équipe" falou da existência de uma relação totalmente desarmoniosa entre o capitão da seleção e seu novo treinador, em comparação com a relação que unia o jogador ao treinador anterior, Didier Deschamps.

E as raízes da tensão, segundo o que relataram as reportagens francesas, remontam ao primeiro estágio de Zidane à frente da comissão técnica, quando ele decidiu escalar Mbappé na posição de ponta-esquerda, apoiando-se em Dembélé no centro do ataque — uma decisão interpretada como uma mudança no status do astro madridista dentro do sistema ofensivo, especialmente porque ele prefere jogar na posição de centroavante fixo no último período.

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Zidane havia tentado conter esse assunto antes do estágio atual, depois de anunciar claramente que Mbappé teria a chance de jogar em sua posição preferida como centroavante durante as partidas contra Itália e Turquia, diante da ausência de Dembélé na lista por causa da lesão.

Mas os últimos acontecimentos físicos ameaçam estragar essa intenção e privam Zidane de testar o entrosamento entre Mbappé e os demais elementos ofensivos na formação com a qual ele planejava contar.

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E as reportagens que trataram do ambiente da seleção não se limitaram à relação de Mbappé com seu treinador, pois apontaram para a existência de tensão em sua relação com alguns de seus companheiros, no contexto dos desdobramentos da disputa pela Bola de Ouro e das declarações trocadas ligadas a ela, e também falaram do sentimento de isolamento do jogador dentro do vestiário e de sua tentativa de se aproximar de outro grupo de jogadores.

Com isso, Zidane se vê diante de um teste complexo; além da necessidade de lidar com as sucessivas ausências, passou a ser cobrado por gerenciar a situação do capitão da seleção em um momento em que precisa de estabilidade e harmonia, enquanto a eventual ausência de Mbappé ameaça adiar o primeiro teste real da concepção ofensiva que o treinador francês quis aplicar durante esta data Fifa.