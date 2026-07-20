Mbappé está novamente no centro da polêmica... Foto excluída abre espaço para especulações

Kylian Mbappé voltou a ser o centro das atenções, mas desta vez longe do gramado, depois que uma postagem enigmática em sua conta oficial no Instagram gerou uma onda de especulações.

Embora a postagem tenha ficado no ar por apenas alguns segundos antes de ser excluída, isso foi o suficiente para que capturas de tela se espalhassem amplamente, dando margem a novos rumores sobre sua vida pessoal.

O atacante do Real Madrid publicou um vídeo curto no recurso “Stories” de sua conta no Instagram, no qual aparecia a atriz espanhola Esther Expósito vestindo a camisa da seleção francesa com o número 10 e a braçadeira de capitão — o mesmo número que Mbappé usa na seleção de seu país.

A publicação desapareceu rapidamente, mas vários usuários conseguiram registrá-la por meio de capturas de tela antes de ser excluída, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

O criador de conteúdo espanhol Javi Hoyos revelou detalhes do ocorrido, confirmando que a postagem foi publicada por volta das 5h30 da manhã, pouco tempo depois da derrota da seleção francesa para a Inglaterra. Ele explicou que vários de seus seguidores lhe enviaram imagens que documentavam a postagem apenas alguns segundos após sua exibição.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Hoyos disse: “A publicação ficou no ar por apenas alguns segundos”, exibindo várias capturas de tela que, segundo ele, foram feitas 9, 23 e 57 segundos após a publicação da história, antes de ela ser excluída. Ele acrescentou que quem tentou acessar a história posteriormente encontrou uma mensagem informando que ela não estava mais disponível.

A foto mostrava Esther Exposito vestindo a camisa da seleção francesa com o número 10 e a braçadeira de capitão, o que gerou uma grande onda de especulações nas redes sociais, especialmente porque esses detalhes levaram algumas pessoas a associar a foto à vida pessoal de Mbappé.

Huyos sugeriu que Mbappé provavelmente pretendia compartilhar a foto apenas com sua lista de “amigos próximos”, antes de ela ser publicada por engano para todos os seus seguidores, o que o levou a excluí-la rapidamente assim que percebeu o ocorrido.

Apesar da ampla repercussão do caso, não houve nenhum comentário oficial de Kylian Mbappé ou de Ester Expósito sobre a foto que circulou, e nenhum dos dois confirmou a existência de um relacionamento amoroso entre eles.

No entanto, a breve publicação foi suficiente para incendiar as redes sociais e gerar uma enxurrada de comentários e especulações sobre a natureza do relacionamento entre o astro francês e a atriz espanhola.