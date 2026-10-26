Mbappé escolhe o melhor do clássico e envia mensagem decisiva

O francês Kylian Mbappé comemorou a chegada ao seu gol de número 100 com a camisa do Real Madrid, depois de liderar o time merengue na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no Clássico, ao marcar os dois gols do triunfo no estádio Spotify Camp Nou, em uma noite excepcional para o atacante francês.

Em declarações ao canal oficial do Real Madrid, a "RMTV", Mbappé fez questão de destacar a atuação coletiva, afirmando que o sucesso do time foi o fator mais importante por trás da conquista dos três pontos, e não o seu brilho individual.

O atacante francês disse: "O craque da partida de hoje é o time e o grupo, porque sabíamos que tínhamos de jogar como homens e como uma equipe só. Nos preparamos bem nas últimas partidas, jogamos com a mentalidade certa e demos o nosso máximo".

Acrescentou que o confronto teve momentos difíceis e outros em que o Real Madrid impôs seu domínio, ressaltando a importância da vitória e de permanecer na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, com a necessidade de continuar trabalhando e somar mais pontos.

Mbappé não se contenta com a vitória sobre o Barcelona

O astro do Real Madrid alertou que o triunfo no Clássico não terá grande valor se o time não mantiver os resultados positivos nas próximas partidas, dizendo: "Cinco vitórias consecutivas não significam nada para nós, queremos vencer em todas as partidas".

Mbappé afirmou que o time precisa manter o mesmo entusiasmo em seu próximo confronto, diante do Racing Santander, explicando que a vitória sobre o Barcelona dá aos jogadores um impulso moral, mas não significa que a temporada acabou ou que a missão foi cumprida.

100 gols: Ronaldo chegou antes dele à marca

Mbappé deixou o estádio Camp Nou vestindo uma camisa com o número 100, em comemoração à chegada a esse feito com o Real Madrid.

Ele destacou sua felicidade por marcar os gols e ajudar o time, mas considerou que a vitória coletiva é mais importante do que qualquer número pessoal.

O francês explicou que o Real Madrid tem a qualidade necessária para alcançar seus objetivos, mas ressaltou que a conquista de títulos exige trabalho com espírito de equipe, dizendo que os jogadores precisam se movimentar como um grupo só, pois esse é o caminho para realizar as ambições do clube nesta temporada.