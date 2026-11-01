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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mbappé envia mensagem concisa: o que planeja o craque do Real Madrid?

K. Mbappe
Racing Santander x Real Madrid
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O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, enviou um forte recado aos seus rivais no Campeonato Espanhol, depois de continuar escrevendo história com a camisa do time merengue, alcançando mais um feito excepcional durante a vitória sobre o Racing Santander por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes no estádio El Sardinero, pela La Liga.

Mbappé deu sequência ao seu notável histórico de gols, após balançar as redes do Racing Santander, marcando o primeiro gol do Real Madrid e mantendo o seu número excepcional de ter marcado contra todos os times que enfrentou no Campeonato Espanhol.

Com esse gol, o astro francês manteve o seu retrospecto perfeito, com índice de aproveitamento de 100% diante dos seus rivais na La Liga, depois de ter se aproximado de alcançar esse feito anteriormente, ao marcar contra Málaga e Elche.

Mbappé elevou sua conta para 68 gols com a camisa do Real Madrid no Campeonato Espanhol, em apenas 76 partidas, confirmando a sua enorme influência ofensiva com o time merengue.

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04 de nov. de 2026

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Após a partida, o astro francês fez questão de enviar uma mensagem breve por meio da sua conta oficial na plataforma "Instagram", onde escreveu: "Nos divertimos muito. Precisamos continuar trabalhando".

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