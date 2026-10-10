Mbappé e Vinícius: a dor de cabeça crônica que persegue Mourinho no Real Madrid

O Real Madrid enfrenta um grande desafio representado pelo dilema da dupla Kylian Mbappé e Vinicius Junior, que representa o maior problema para o treinador José Mourinho em sua segunda passagem.

Segundo o jornal britânico The Athletic, o Real Madrid reinava no topo do mundo do futebol há pouco mais de dois anos, após conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa pela décima quinta vez em sua história, ampliando seu recorde, e depois conseguiu, após tentativas fracassadas que duraram anos, contratar Kylian Mbappé de graça, vindo do Paris Saint-Germain.

E parecia que acrescentar um dos melhores jogadores do mundo ao melhor time da Europa representava uma garantia para a continuidade do sucesso do clube no futuro.

Vinicius Junior era o principal candidato a vencer a Bola de Ouro naquele ano, antes de o título ir para Rodri, jogador do Manchester City, numa decisão que provocou grande indignação no Real Madrid, enquanto Jude Bellingham fez uma primeira temporada excepcional, marcando 23 gols, após se tornar a contratação mais cara da história do clube merengue.

O clube, sua torcida e a imprensa deixaram-se levar pelos sonhos e expectativas em relação ao potencial que poderia alcançar o mais recente projeto de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, baseado em reunir estrelas internacionais.

Mas a realidade veio completamente diferente, pois o Real Madrid não conquistou nenhum título importante nas duas últimas temporadas, teve quatro treinadores em sequência no comando e o clube chegou até a convocar eleições presidenciais antecipadas e surpreendentes em junho passado.

E apesar de o Real Madrid não ter hesitado durante esse período em culpar as decisões arbitrais, surgiram críticas nos bastidores pela falta de espírito necessário do time, pela necessidade de um meio-campista criativo após a saída de Toni Kroos em 2024 e de Luka Modric em 2025, além da ausência de entrosamento entre as estrelas.

E essa disfunção não se mostrou com clareza em nenhum aspecto como se mostrou no fracasso de Kylian Mbappé e Vinicius Junior em formar uma dupla entrosada dentro de campo.

Uma das fontes, acostumada a estar presente no centro de treinamentos de Valdebebas nos últimos anos, disse: "É um problema relacionado ao futebol e ao ego, mas é, antes de tudo, um problema futebolístico".

No mesmo sentido, um dos integrantes da comissão técnica do Real Madrid nos últimos anos acredita que "o problema não será resolvido até que um dos jogadores saia, seja Vinicius ou Mbappé". E como todas as pessoas cujas opiniões foram usadas neste relatório, essas pessoas falaram sob a condição de não revelar suas identidades para preservar seus relacionamentos.

As razões do grande dilema

Com o Real Madrid distante seis pontos do Barcelona no Campeonato Espanhol, e a proximidade do primeiro clássico da temporada, marcado para o dia 25 de outubro, o jornal explica as razões para considerar esse dilema o maior desafio diante de José Mourinho até agora em sua segunda passagem pelo estádio Santiago Bernabéu, e como ele vem lidando com isso.

Mourinho assumiu a responsabilidade diante de um vestiário que viveu um estado de caos durante a última temporada, que atingiu seu ápice com um confronto em seu interior entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni.

E a derrota do Real Madrid diante do Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1, antes da pausa internacional que durou três semanas, levantou rumores na Espanha sobre o ressurgimento das tensões internas nos bastidores.

Mas várias fontes em Valdebebas, próximas de Mourinho e dos jogadores, negaram a veracidade dessas notícias.

As fontes reconheceram haver espaço para melhorar a situação, alertando que a queda nos resultados pode levar à deterioração do ambiente, mas afirmaram que o estado de ânimo e as relações pessoais dentro do vestiário estão melhores do que estavam na última temporada.

Uma fonte próxima de Mourinho disse: "O time precisa defender melhor e aumentar a eficácia ofensiva, e foi nisso que Mourinho se concentrou durante a pausa, buscando soluções internas e táticas para corrigir as deficiências do time".

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A queda de Vinicius

Mbappé e Vinicius Junior não conseguiram marcar durante a derrota diante do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano.

Mbappé marcou oito gols e deu duas assistências nas oito partidas que o Real Madrid disputou até agora, mas não marcou nos dois jogos de derrota, além de ter desperdiçado um pênalti na outra derrota, diante do Real Betis.

Em contrapartida, Vinicius Junior marcou apenas um gol e deu três assistências em oito partidas, o que gera preocupação dentro do clube.

Pessoas próximas de Mourinho afirmaram que ele não pensou seriamente em deixar o atacante brasileiro fora da escalação titular, apesar dos relatos que apontavam o contrário na imprensa espanhola.

E a queda na eficiência de finalização de Vinicius Junior levantou várias teorias nas redes sociais durante a última pausa internacional, algumas das quais chegaram à imprensa espanhola.

Algumas dessas especulações sugeriram que a cirurgia plástica à qual o jogador se submeteu recentemente no queixo poderia afetar seu nível, apesar de não haver nenhuma prova que sustente essa afirmação.

O Real Madrid e os representantes de Vinicius Junior não responderam às perguntas do jornal The Athletic sobre essa questão.

O jogador de 26 anos finalizava bem as chances no fim da última temporada, mas recuou um pouco no início da temporada atual.

A posição de Mourinho

Fora de campo, ambos os jogadores foram alvo de escrutínio e críticas, pois imagens recentes de Mbappé pilotando uma bicicleta durante seu período de recuperação de uma lesão no joelho, enquanto passava férias na Suíça, geraram polêmica nas redes sociais, especialmente porque Mourinho havia declarado em uma entrevista anterior que prefere que seus jogadores não andem de bicicleta nos momentos de folga.

Mas o treinador português não ficou preocupado, pois o passeio de Mbappé foi considerado seguro e tranquilo.

Mourinho abordou essa questão durante a coletiva de imprensa de sexta-feira, descrevendo a polêmica em torno de Mbappé durante a pausa internacional como "ridícula" e responsabilizando a imprensa por levantar o assunto, além de afirmar que o capitão da seleção da França começaria jogando a partida de hoje diante do Villarreal. E não é a primeira vez que Mbappé provoca a ira da torcida por causa de suas viagens durante o período de recuperação de lesão. E dentro do vestiário e entre os funcionários do centro de Valdebebas, alguns comportamentos do jogador de 27 anos foram vistos de forma negativa, entre eles sua viagem à Itália com sua companheira em maio passado, após ter sofrido uma lesão na parte posterior da coxa.

E dentro de campo, parece claro que ambos os jogadores enfrentam dificuldade em apresentar seu melhor nível quando atuam juntos.

Nenhum dos dois chegou perto de seu nível habitual durante a partida do dérbi, na qual os mapas de suas movimentações se espalharam pelas redes sociais, após mostrarem seu posicionamento recorrente nos mesmos espaços do lado esquerdo do campo.

O mapa de passes do Real Madrid durante aquela partida, elaborado pelo jornal The Athletic, confirma a mesma coisa. E Mourinho trabalha arduamente para levar os dois atacantes estrelas a aproveitar espaços diferentes nos contra-ataques.

A maldição do flanco esquerdo

Mas é evidente que ambos preferem atacar pelo lado esquerdo, o que é demonstrado pelos mapas de toques dos jogadores na bola durante o jogo aberto no Campeonato Espanhol desde a temporada 2023-2024, lembrando que Mbappé se juntou ao Real Madrid na temporada seguinte.

E isso talvez explique as declarações de um ex-integrante da comissão técnica, que entendeu que corrigir a situação exige a saída de um dos dois astros.

E outro integrante da comissão técnica de um dos ex-treinadores do Real Madrid concorda com essa opinião, acrescentando: "Ou ocorre uma mudança estrutural, ou os jogadores ficarão incapazes de evoluir". E prosseguiu: "O time tem muito talento capaz de criar o jogo, mas é impossível manter o equilíbrio defensivo quando apenas oito jogadores defendem, diante do fraco rendimento defensivo de Mbappé e Vinicius Junior. Além disso, organizar o ataque se torna extremamente difícil quando seus melhores jogadores sempre se lançam a acelerar o jogo e a buscar os mesmos espaços".

No entanto, houve uma leve mudança no aspecto defensivo dos jogadores. Nos últimos anos, o Real Madrid se apoiou no esquema 4-4-2, o que deixou Mbappé e Vinicius Junior mais expostos à pressão e evidenciou claramente a fraca contribuição deles nas tarefas defensivas.

Já o time de Mourinho defende atualmente num 4-2-3-1 compacto, que não exige muito esforço defensivo de seus atacantes estrelas, pois o exigido deles se limita a proteger os espaços e manter a forma do time. E uma fonte a par da maneira de pensar de Mourinho disse: "A ideia de Mourinho consiste em encontrar uma maneira de alcançar o equilíbrio tático, de modo que os dois jogadores contribuam na defesa sem esgotar sua energia mais do que o necessário, para garantir que mantenham a agudeza e a eficácia no último terço do campo".

E apesar de testar estratégias diferentes, os treinadores que antecederam Mourinho, a saber, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, não conseguiram encontrar a maneira adequada de extrair o melhor dos dois astros. Ancelotti se apegou a uma linha de frente recheada de estrelas, que reunia Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham e Rodrygo, enquanto Alonso escolheu o astro francês como líder de seu projeto e entrou em desentendimentos com Vinicius Junior e Bellingham.

Já Arbeloa buscou recuperar a confiança de Vinicius Junior e Bellingham, mas perdeu Mbappé em troca. E todas as fontes consultadas concordam que a relação entre Mbappé e Vinicius Junior é boa fora de campo.

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A relação de Mbappé e Vinicius fora de campo

E uma fonte em Valdebebas descreveu a situação dizendo: "Eles se dão bem, mas não se entrosam dentro de campo".

E uma pessoa próxima de um dos jogadores, que tem uma relação muito boa com Mbappé e Vinicius Junior, explicou: "Não é que eles não se entendam ou se odeiem", mas acrescentou: "Eles se comparam um ao outro em tudo, e se um não defende, o outro também não defende".

A mesma fonte apontou para a possibilidade de Vinicius Junior se sentir incomodado com a forma como o clube ajuda Mbappé em sua campanha para vencer a Bola de Ouro.

E disse: "Eles perceberam isso dentro do vestiário e falaram sobre o assunto, e acreditam que o prêmio irá para Mbappé. O Real Madrid faz esforços grandíssimos para apoiá-lo". E Mourinho e os integrantes de sua comissão técnica entendem que Mbappé e Vinicius Junior são atacantes capazes de decidir partidas, o que explica o cuidado do treinador português normalmente em mantê-los em campo pelo maior tempo possível.

Mas resta a pergunta: Mourinho conseguirá alcançar o que todos os treinadores que recentemente comandaram o Real Madrid não conseguiram? O sucesso do atual projeto do Real Madrid pode depender de sua capacidade de resolver esse dilema.



