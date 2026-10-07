Finalmente foi revelado o mistério da viagem repentina que o astro francês Kylian Mbappé fez à capital Paris, e que acendeu uma onda de polêmica e especulações dentro e fora dos bastidores do Real Madrid.

No momento em que todos aguardavam a preparação do time merengue para os próximos compromissos, Mbappé surpreendeu a todos na última terça-feira com uma viagem relâmpago à França, de onde partiu logo após o fim da sessão de treino matinal na cidade esportiva de Valdebebas, para retornar a Madri na mesma noite, em um movimento que durou apenas algumas horas, mas que foi suficiente para provocar uma tempestade de questionamentos.

Esse passo intensificou as críticas direcionadas ao atacante francês, especialmente por ter vindo após uma data Fifa na qual Mbappé não apareceu em sua melhor forma, seja no âmbito comportamental ou no da sua imagem perante os torcedores, o que levou alguns dentro do clube a demonstrar um incômodo velado.

No entanto, a verdade, de acordo com o que revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", parece completamente diferente da versão dos boatos, confirmando que a viagem havia sido acordada anteriormente com a direção do clube merengue.

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O jornal esclareceu que a viagem de Mbappé não foi improvisada nem uma fuga dos compromissos, mas sim previamente acordada e minuciosamente planejada com a direção do Real Madrid.

O relatório revelou que o objetivo da visita era puramente humanitário, pois Mbappé compareceu a um evento beneficente organizado por uma das instituições que ele patrocina, e passou um tempo com um grupo de crianças, em um compromisso que havia assumido há muito tempo.

Esclareceu que a direção do Real Madrid adota uma postura equilibrada em relação a esse assunto, pois, embora considere que algumas atitudes recentes de Mbappé precisem de revisão, acredita ao mesmo tempo que há um exagero desmedido em cada passo dado pelo astro francês, e que sua viagem a Paris é o melhor exemplo disso.

Mbappé não foi o único a partir durante esse período, já que a mesma publicação revelou que seu companheiro inglês Jude Bellingham passará dois dias na capital Londres para gravar compromissos publicitários particulares, cuidadosamente agendados para coincidir com a pausa da produção, em uma clara indicação de que o que Mbappé faz se enquadra no âmbito dos compromissos pessoais permitidos a todos os astros do time.







