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A parceria ofensiva entre Kylian Mbappé e Jude Bellingham voltou a se impor no Real Madrid, depois que a dupla ajudou a recolocar o time merengue na partida contra o Celta de Vigo, no duelo disputado no estádio Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

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O Real Madrid perdia por 1 a 0 quando Bellingham marcou o gol de empate aos 66 minutos, aproveitando uma assistência de Mbappé da entrada da área, e recolocou o time merengue na partida, depois de um período de tentativas em busca da igualdade no placar.

O gol de Bellingham saiu instantes depois de um lance que poderia ter complicado ainda mais a missão dos donos da casa: o goleiro Thibaut Courtois precisou intervir para evitar o segundo gol adversário apenas 35 segundos antes do empate, segundo os detalhes levantados pelo perfil de estatísticas espanhol "Mister Chip".

A importância do gol não se limitou a levar o jogo ao empate. Os números também confirmaram o papel que Mbappé e Bellingham desempenham na criação de gols um do outro, já que Mister Chip revelou que os dois lideram listas recíprocas de assistências no Campeonato Espanhol.

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O especialista em estatísticas explicou que Mbappé lidera a lista de jogadores que mais deram assistências para Bellingham em LaLiga, com 3 passes para gol, mesmo número registrado pelo brasileiro Rodrygo. Assim, os dois dividem a liderança entre os garçons do astro inglês na competição.

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No sentido inverso, Bellingham lidera a lista de jogadores que mais deram assistências para Mbappé no Campeonato Espanhol. O francês marcou 3 gols após passes do inglês, mesmo número de assistências que o brasileiro Vinícius Júnior deu ao companheiro francês.

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Mbappé esteve perto de marcar na partida quando foi para a cobrança de um pênalti a favor do Real Madrid, aos 39 minutos, mas mandou a bola por cima do travessão. Foi uma cena inédita para o astro francês: é a primeira vez que ele chuta um pênalti para fora do gol desde que chegou ao Merengue, vindo do Paris Saint-Germain.

O Real Madrid conseguiu garantir a vitória com dificuldade por 2 a 1, graças ao gol de Bellingham e depois ao bote do novo artilheiro Carlos Espí (aos 85 minutos), que manteve o hábito de salvar o Merengue nos minutos finais e recompensou o técnico José Mourinho, que confia em sua capacidade de influenciar o resultado, apesar de jogar poucos minutos saindo do banco de reservas.

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O Real seguiu pressionando o rival Barcelona, ao igualá-lo em número de pontos (33 para cada um), antes de o time blaugrana entrar em campo pela mesma rodada, amanhã, domingo, à tarde, contra o Villarreal.

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