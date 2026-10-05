Mbappé desfalca treino do Real Madrid e tem situação definida para o duelo com o Villarreal

O francês Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, faltou ao treino de sua equipe realizado nesta segunda-feira, em Valdebebas, como preparação para o duelo contra o Villarreal, no próximo sábado, pela La Liga.

O jornal "As" informou que Mbappé chegou a Madri, onde o avião do francês aterrissou na manhã desta segunda-feira no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas na companhia de sua namorada, Ester Expósito, às 11h16 no horário da Espanha, conforme registraram as câmeras do programa "El Chiringuito".

O Real Madrid iniciou seu treino em Valdebebas às 10h30, portanto é evidente que o francês não esteve presente naquela sessão de treinamento.

Ainda assim, espera-se que ele esteja em Valdebebas hoje para dar continuidade ao seu programa de recuperação e treinamento após a lesão no joelho, que não o impedirá de participar da partida contra o Villarreal.

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Mbappé sentiu uma forte dor no joelho esquerdo durante a primeira das quatro partidas que a seleção francesa disputou no período de pausa internacional.

Essa partida foi a estreia de Zidane como técnico, e o atacante do Real Madrid marcou o único gol do jogo contra a Turquia. Mbappé sentiu a dor no momento em que chutou a bola, o que exigiu sua substituição. O próprio Mbappé pediu para ser substituído, e felizmente o fez; pois o Real Madrid acredita que, se ele tivesse continuado jogando, a lesão teria exigido cirurgia.

O atacante viajou à Espanha para realizar exames médicos, e os resultados mostraram que ele sofre de uma "hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo".

E por se tratar do mesmo joelho em que Mbappé sofreu uma grave entorse na temporada passada, instalou-se a preocupação no Real Madrid. No entanto, constatou-se que o problema é leve, e Mourinho contará com Mbappé na partida de sua equipe contra o Villarreal no dia 10 de outubro.

Essa é uma boa notícia para Mourinho, que precisa do brilho do francês Mbappé para recolocar o Real Madrid no caminho certo nesta temporada, já que a equipe está atualmente seis pontos atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol e enfrenta uma fase decisiva da temporada: depois de receber Villarreal e Sevilla, a equipe viajará ao Camp Nou para enfrentar o Barcelona no dia 25 de outubro.