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O Real Madrid escapou da armadilha do Celta de Vigo ao transformar a desvantagem de um gol em uma vitória emocionante por 2 a 1, na noite deste sábado, no Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

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O time merengue sofreu com a pressão do adversário, mas decidiu o confronto com um gol no fim e segue na perseguição ao Barcelona pela liderança da tabela.

Antes do apito inicial, o Real Madrid realizou uma emocionante homenagem póstuma a Jesús de Miguel, que morreu de forma trágica após um choque violento durante uma partida.

O jogo também marcou o retorno do brasileiro Vinícius Júnior à lista de relacionados, depois de cumprir a suspensão de quatro partidas pela expulsão contra o Villarreal. O atacante, porém, começou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo.

O Celta de Vigo surpreendeu os donos da casa logo aos seis minutos, aproveitando os espaços na defesa do Real Madrid. Moriba fez um passe em profundidade para Galán, que acionou o sueco Swedberg pelo lado direito da área.

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E este preparou um cruzamento preciso para Durán, que empurrou a bola para as redes com facilidade, colocando o time galego em vantagem e dando ainda mais confiança à equipe diante do adversário.

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O Real Madrid tentou reagir rapidamente, e a principal chance veio com o francês Kylian Mbappé, que finalizou rente à trave. Depois, aos 36 minutos, ele teve uma oportunidade de ouro para empatar: sofreu falta dentro da área em lance com Javi Rodríguez, e o árbitro marcou pênalti a favor dos donos da casa.

No entanto, o atacante francês desperdiçou a cobrança de forma estranha, mandando a bola por cima do travessão, e o time perdeu a chance de reagir antes do intervalo.

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O Celta de Vigo continuou impondo sua superioridade em alguns momentos da partida, enquanto o Real Madrid encontrava dificuldades para furar a defesa adversária. A virada de chave veio aos 66 minutos: o time merengue recuperou a bola e puxou um contra-ataque rápido, no qual Mbappé serviu com habilidade Jude Bellingham, que soltou uma bomba sem chances para o goleiro Radu. A bola foi parar no fundo das redes e deixou tudo igual: 1 a 1.

Com a entrada de Vinícius Júnior aos 66 minutos, o ataque do Real Madrid ganhou mais vitalidade e velocidade, e a equipe passou a intensificar a pressão em busca do gol da vitória.

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O astro brasileiro apareceu no momento decisivo ao cruzar para a área. O goleiro Radu chegou a interceptar, mas a bola sobrou para Carlos Espí, que completou de pé direito para as redes aos 85 minutos, colocando os donos da casa em vantagem e levando a torcida do Bernabéu à festa.

Graças ao gol de Espí, que chegou ao Real Madrid vindo do Levante no meio do ano, o time merengue conseguiu escapar de um tropeço que ameaçava sua posição na briga pelo título espanhol, apesar de uma atuação abaixo do esperado.

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Do outro lado, o Celta de Vigo saiu sem pontuar, depois de chegar perto de um resultado positivo diante de um dos principais candidatos ao título.

O Real Madrid igualou a pontuação do Barcelona e segue provisoriamente na segunda colocação, à espera do jogo do time catalão contra o Villarreal, no início da tarde de domingo, que dá ao Barcelona a chance de voltar a assumir a liderança isolada.