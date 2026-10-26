Mbappé antes da cerimônia da Bola de Ouro: Sei que sou o assunto do momento

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Espanhol e da Copa do Mundo, chegou à cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro, na capital britânica, Londres.

Mbappé sonha em conquistar a primeira Bola de Ouro de sua carreira, em meio a uma concorrência acirrada com a dupla formada por Lamine Yamal, estrela do Barcelona, e Harry Kane, atacante do Bayern de Munique.





O atacante do Real Madrid, que compareceu à cerimônia no teatro London Palladium, falou ao canal de televisão "L'Équipe" sobre sua situação como um dos principais candidatos a vencer o prêmio.

Segundo o que foi reproduzido pela rede "Foot Mercato", Mbappé disse: "Sei que sou o assunto do momento. Vocês me conhecem, e isso não me incomoda, sei que não posso agradar a todos".

Próximas partidas SAN La Liga 10:15 RMA

E acrescentou: "Não quero mudar e me tornar outra pessoa. É muito difícil ser outra pessoa",

Mbappé explicou que não preparou um discurso em previsão de uma possível conquista da Bola de Ouro e disse: "Não, isso dá azar, vocês só precisam aproveitar o momento e ver como as coisas vão correr à noite".



