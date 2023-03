Maycon avalia grupo do Corinthians na Libertadores e pede concentração: 'Não podemos errar'

Volante falou sobre os adversários do Timão e também avaliou a "intertemporada" da equipe após a eliminação no Paulistão

O Corinthians descobriu o seu grupo na Libertadores da América na última segunda-feira (27). O Timão fica ao lado de Independiente Del Valle (EQU), Argentinos Juniors (ARG) e Liverpool (URU) e, de acordo com o volante Maycon, o chaveamento colocou o clube do Parque São Jorge em um grupo difícil.

"Duas escolas tradicionais do futebol sul-americano, argentinos e uruguaios, e um time que vem fazendo um grande trabalho recentemente, conquistando a Sul-Americana e Recopa. Um grupo difícil, mas vamos fazer um bom trabalho em busca dessa classificação", disse em evento da Paramount+, nova detentora de transmissão do torneio.

Além da complexidade do grupo em si, Maycon deixou claro que o Corinthians não pode cometer o mesmo erro de partidas anteriores e entar desconcentrado. De acordo com o volante, todas as partidas são importantes, independente da tradição do adversário.

"Se a equipe entra desconcentrada, como aconteceu em alguns jogos, é um erro da equipe, independente do adversário ter ou não tradição. Todos os jogos são importantes, e a concentração é peça fundamental em cada jogo. As equipes do nosso grupo têm tradição, já demonstraram potencial no futebol sul-americano, é um erro se não entrar concentrado. Não podemos cometer erros", disse.

Além de falar sobre o grupo da Libertadores, Maycon também comentou sobre a intertemporada do Corinthians após a eliminação precoce no Paulistão. Para o camisa 7, o elenco vem fazendo um "trabalho sério" e com boas expectativas, em conversa exclusiva com a GOAL.

"Nas semanas que ganhamos, infelizmente, com a eliminação, estamos trabalhando sério, como desde quando o Fernando assumiu buscando a evolução do grupo. Vamos entrar forte na Libertadores para representar da melhor forma o Corinthians", começou o volante.



"As expectativas são as melhores possíveis. Quando você está no Corinthians, sempre tem que sempre fazer o melhor. Melhor preparação, fazer o melhor nos jogos para poder representar bem a instituição e também respeitando o nosso trabalho que vem sendo muito sério', finalizou Maycon.