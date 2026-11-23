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Michael Olise deve perder o jogo contra o OSC Lille por lesão, algo inédito desde que chegou ao Bayern de Munique, após uma leve queda de rendimento.

Max Eberl parece ser um pouco supersticioso. Quando dá uma boa notícia na zona mista, por exemplo, sobre um jogador que saiu de campo com dores, mas não sofreu uma lesão grave, ele costuma bater com o punho na própria cabeça, como se estivesse batendo na madeira. Melhor não dar azar!

Talvez o diretor esportivo do Bayern de Munique tenha se esquecido desse gesto ao conceder recentemente uma entrevista à revista do clube, 51 . Na edição atual, Eberl fala em detalhes sobre a contratação de Michael Olise no verão europeu de 2024. Ele contou sobre a conversa com Oliver Glasner, então técnico de Olise no Crystal Palace. E também sobre a única "pequena dúvida" que havia antes da contratação : "Ele tem tendência a se machucar? No Crystal Palace, ficou muito tempo afastado."

Em sua última temporada na Inglaterra, Olise realmente ficou fora por várias semanas seguidas em duas ocasiões devido a problemas musculares. Apesar dessa "dúvida", o Bayern de Munique fechou a contratação por 53 milhões de euros. O francês de 24 anos mostrou ser um acerto em todos os aspectos: 115 participações em gols em 123 jogos. Nenhum sinal de tendência a lesões.

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Michael Olise saiu de campo com dores contra o Dortmund e o Colônia

Até a publicação da entrevista, Olise não havia perdido um único jogo oficial do Bayern de Munique por lesão. Em 2024/25, entrou em campo em 55 das 56 partidas. Só foi poupado na segunda rodada da Copa da Alemanha, contra o Mainz 05, quando ficou no banco. Em 2025/26, o retrospecto é de 52 jogos em 55. Olise ficou fora duas vezes por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e foi poupado em outra ocasião.

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Nesta temporada, sua sequência continuou inicialmente. O único jogo que perdeu, contra o Arsenal, também foi por suspensão, desta vez após a expulsão por dois cartões amarelos, bastante desnecessária, contra o Viking Stavanger . Então a entrevista foi publicada e Olise precisou ser substituído contra o Borussia Dortmund (2 a 2) por problemas na coxa. Já naquele momento havia preocupação com a possibilidade de uma ausência prolongada. No fim, porém, ele se recuperou a tempo e disputou os 90 minutos contra o Atlético de Madrid (2 a 0), três dias depois.

Depois, Olise também jogou a partida inteira contra o Mainz 05 (2 a 1), antes de precisar ser substituído novamente com dores na sexta-feira, contra o Colônia (1 a 1). Ele deixou o estádio de muletas. Mais tarde, o Bayern informou que o jogador sofreu uma "contusão no antepé". A lesão não deve afastá-lo por muito tempo. Segundo o presidente Herbert Hainer, porém, sua participação no jogo fora de casa contra o OSC Lille, pela Champions League, "provavelmente não" será possível . Tudo indica que, na quarta-feira, Olise ficará fora por lesão pela primeira vez desde que chegou ao Bayern de Munique, em 2024.

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Queda de rendimento de Michael Olise: quatro jogos sem participar de gols

Talvez uma breve pausa até faça bem a Olise, que vem passando por uma leve queda de rendimento. Ele pareceu sobrecarregado pelo excesso de jogos, menos explosivo e, de modo geral, sem a objetividade habitual. De fato, já são quatro jogos oficiais sem participar de um gol. A última participação foi na vitória por 6 a 1 sobre o Magdeburg, pela Copa da Alemanha, em 28 de outubro. Nos primeiros 12 jogos desta temporada, ele havia marcado impressionantes 12 gols e dado sete assistências.

A provável ausência de Olise contra o Lille agrava os problemas de elenco do Bayern no ataque. Ismael Saibari (ruptura da sindesmose) e Serge Gnabry (lesão muscular na coxa) ainda ficarão fora por semanas. Harry Kane sofreu uma ruptura da sindesmose contra o Colônia e provavelmente só voltará em março. Jamal Musiala, por sua vez, retornou aos gramados, mas foi duramente cobrado pelos dirigentes nesse processo . É bastante incerto quando Musiala voltará à sua melhor forma. Luis Diaz pode retornar à lista de relacionados contra o Lille após cinco semanas afastado por lesão.

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E quanto aos demais? Lennart Karl é atualmente o único jogador de ataque em plena forma física. Por isso, os versáteis Nathaniel Brown e Tom Bischof também precisaram ajudar na frente recentemente. Os jogadores formados no clube Tim Binder (19) e Noah Codjo-Evora (19) também receberam minutos em campo. Kompany talvez inclua Bastian Assomo na lista de relacionados para enfrentar o Lille.