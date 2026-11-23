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Michael Olise deve desfalcar o Bayern de Munique por lesão pela primeira vez desde sua chegada, contra o OSC Lille, após uma pequena queda de rendimento.

Ao que tudo indica, Max Eberl é um pouco supersticioso. Quando dá uma boa notícia na zona mista, como a de que um jogador substituído após sentir um problema não sofreu uma lesão grave, ele costuma bater com o punho na própria cabeça, como se estivesse batendo na madeira. Melhor não dar azar!

Talvez o diretor de futebol do Bayern de Munique tenha se esquecido de fazer isso quando deu recentemente uma entrevista à revista do clube, 51 . Na edição atual, Eberl fala em detalhes sobre a contratação de Michael Olise no verão europeu de 2024. Ele contou sobre uma conversa com Oliver Glasner, então técnico de Olise no Crystal Palace, e sobre a única "pequena dúvida" que existia antes da contratação : "Ele tem propensão a lesões? No Crystal Palace, ficou afastado por bastante tempo."

Em sua última temporada na Inglaterra, Olise de fato ficou fora por várias semanas seguidas em duas ocasiões devido a problemas musculares. Apesar dessa "dúvida", o clube de Munique decidiu contratá-lo por 53 milhões de euros. O francês de 24 anos se mostrou um acerto em todos os sentidos: 115 participações em gols em 123 jogos. Nenhum sinal de propensão a lesões.

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Michael Olise precisou ser substituído após sentir problemas contra o BVB e o Köln

Até a publicação da entrevista, Olise não havia perdido um único jogo oficial do Bayern de Munique por lesão. Em 2024/25, entrou em campo em 55 das 56 partidas. Ficou no banco apenas contra o FSV Mainz 05, na segunda fase da Copa da Alemanha, quando foi poupado. Em 2025/26, o retrospecto é de 52 jogos em 55. Olise ficou fora duas vezes por suspensão por cartões amarelos e, em outra ocasião, foi poupado novamente.

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Nesta temporada, sua sequência prosseguiu inicialmente. A única ausência, contra o Arsenal, também ocorreu por suspensão, desta vez em razão da expulsão por segundo cartão amarelo, bastante desnecessária, contra o Viking Stavanger . Então a entrevista foi publicada, e Olise precisou ser substituído contra o Borussia Dortmund (2 a 2) por problemas na coxa. Já naquele momento havia preocupação com a possibilidade de uma ausência prolongada. No fim, porém, ele se recuperou a tempo e jogou os 90 minutos contra o Atlético de Madrid (2 a 0), três dias depois.

Em seguida, Olise também disputou a partida inteira contra o 1. FSV Mainz 05 (2 a 1), antes de precisar ser substituído novamente após sentir um problema na sexta-feira, contra o 1. FC Köln (1 a 1). Olise deixou o estádio de muletas. Mais tarde, o clube de Munique informou que ele havia sofrido uma "contusão no antepé". A ausência não deve ser longa. Segundo o presidente Herbert Hainer, porém, sua participação no jogo fora de casa contra o OSC Lille, pela Champions League, "provavelmente não" será possível . Tudo indica que Olise desfalcará o Bayern de Munique por lesão na quarta-feira pela primeira vez desde sua chegada, em 2024.

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Queda de rendimento de Michael Olise: quatro jogos sem participar de gol

Uma breve pausa talvez até faça bem a Olise, que vem passando por uma pequena queda de rendimento. Ele pareceu desgastado pelo excesso de jogos, sem tanta explosão e, de modo geral, menos incisivo do que de costume. De fato, já são quatro jogos oficiais sem participação em gol. A última ocorreu na vitória por 6 a 1 sobre o 1. FC Magdeburg, pela Copa da Alemanha, em 28 de outubro. Em suas primeiras 12 partidas nesta temporada, ele havia marcado impressionantes 12 gols e dado sete assistências.

A possível ausência de Olise contra o Lille agrava os problemas de elenco no ataque do clube de Munique. Ismael Saibari (ruptura da sindesmose) e Serge Gnabry (lesão muscular na coxa) ainda ficarão fora por semanas. Harry Kane sofreu uma ruptura da sindesmose contra o Köln e provavelmente ficará afastado até março. Por outro lado, Jamal Musiala voltou a jogar, mas foi duramente cobrado pelos dirigentes nesse processo . É bastante incerto quando Musiala voltará à sua melhor forma. Luis Diaz pode retornar ao elenco contra o Lille após cinco semanas afastado por lesão.

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E os demais? Lennart Karl é atualmente o único jogador de ataque em plena condição física. Por isso, os versáteis Nathaniel Brown e Tom Bischof também precisaram ajudar no setor ofensivo recentemente. Os jogadores formados no clube Tim Binder (19) e Noah Codjo-Evora (19) também receberam minutos em campo. Kompany talvez inclua Bastian Assomo no elenco para enfrentar o Lille.