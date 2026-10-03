O Brasil conquistou neste sábado sua segunda vitória em amistosos em quatro dias. Depois do triunfo por 4 a 2 sobre a Austrália, a Índia também foi superada: 4 a 0. Estêvão, Pedro dos Santos e Samuel Lino (2) marcaram em Kolkata. O jogador do PSV Mauro Júnior se destacou durante o tempo em que esteve em campo.

Mauro começou no banco no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium e entraria após uma hora de jogo no lugar de Arthur Dias. Ancelotti escolheu nada menos que seis jogadores da Série A do Brasil. Além disso, começaram jogando Vinícius Júnior, Andrey Santos, Marquinhos, Douglas Santos e Estêvão.

Depois de pouco menos de meia hora de jogo, Estêvão abriu o placar para os Canários Divinos. Matheuzinho levou a bola até o atacante do Chelsea, que partiu para cima de seu marcador direto. Estêvão encontrou espaço para finalizar e mandou a bola no canto curto, sem chances para o goleiro Gurpreet Singh: 0 a 1.

Com isso, Estêvão enfim marcou seu primeiro gol da temporada. O ponta-direita estava inspirado e, antes do intervalo, também deu sua primeira assistência. Estêvão acionou Pedro em profundidade no momento exato. O centroavante do Flamengo ignorou Vinícius, que estava livre, e finalizou para marcar: 0 a 2.

No segundo tempo, pouco antes da entrada de Mauro, os brasileiros também fizeram o terceiro gol. Pedro serviu seu companheiro de Flamengo, Lino, com um belo toque de calcanhar, antes de o ex-defensor do Atlético de Madrid finalizar colocado de direita para marcar: 0 a 3.

Já nos acréscimos, Lino também fez o 4 a 0. O lateral recebeu passe de Mauro, cortou para dentro e voltou a marcar com a direita. Pouco antes, Mauro também apareceu bem defensivamente ao tirar em cima da linha uma finalização indiana.

Assim, ele ajudou o Brasil a não sofrer gols, e a seleção volta a campo em novembro. Então, a pentacampeã mundial enfrentará Japão e Singapura.







