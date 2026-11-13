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O Manchester United confirmou oficialmente a contratação de Mauricio Pochettino como novo técnico após a demissão de Michael Carrick. Ex-técnico de Tottenham e Chelsea, ele deixará o cargo na seleção masculina dos Estados Unidos para assumir o comando em Old Trafford ainda neste mês.

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United recorre a ex-técnico do Tottenham

O treinador de 54 anos assume um elenco que atualmente amarga a zona de rebaixamento da Premier League. Ele assinou um contrato de dois anos e meio com o clube de Old Trafford, segundo o The Mirror. O United agiu rapidamente para garantir sua contratação após demitir Carrick na quinta-feira, encerrando a passagem do inglês pelo comando da equipe depois de apenas uma vitória em dez jogos do campeonato. Pochettino não assumirá imediatamente: antes, cumprirá seus compromissos com a seleção masculina dos Estados Unidos em dois jogos contra o Haiti.

Clube confirma chegada a Old Trafford

O United divulgou um comunicado detalhando quando o argentino assumirá o cargo: “Mauricio Pochettino acertou sua chegada ao cargo de técnico da equipe masculina do Manchester United a partir de 18 de novembro.”

O anúncio também esclareceu sua saída da seleção: “O clube chegou a um acordo com a Federação de Futebol dos Estados Unidos para a liberação de Mauricio e sua comissão técnica após o cumprimento de suas responsabilidades com a seleção masculina dos Estados Unidos.”

O United também destacou a reputação tática do novo treinador, elogiando seu histórico comprovado de adotar um “estilo de futebol ofensivo e de alta intensidade”.

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Carrick paga o preço

A troca de treinador encerra meses de especulação pública. O United tentou contratar Pochettino várias vezes no passado, optando por Jose Mourinho e, mais tarde, por Erik ten Hag em seu lugar. Agora, finalmente conseguiu contratar o argentino para tentar salvar uma desastrosa temporada 2026-27.

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Sua chegada encerra oficialmente o ciclo de Carrick. Ao anunciar a demissão na quinta-feira, o clube declarou: “O Manchester United confirma que Michael Carrick deixou o cargo de técnico da equipe principal masculina.

“Michael voltou ao clube em janeiro e levou a equipe ao terceiro lugar da Premier League ao vencer 12 dos 17 jogos restantes da temporada 2025/26, somando mais pontos do que qualquer outra equipe do campeonato nesse período.

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“Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança é necessária para alcançar nossos objetivos.”

O comunicado terminou com uma homenagem ao treinador: “Michael é e sempre será uma lenda do Manchester United. Assim como fez como jogador, demonstrou os mais altos padrões de dedicação e profissionalismo durante seu retorno ao clube. Sua liderança e suas conquistas na temporada passada serão sempre lembradas com carinho.”

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Estreia difícil em Anfield pela frente

Pochettino terá um desafio difícil logo de início. Após cumprir seus compromissos com a seleção masculina dos Estados Unidos, ele viajará à Inglaterra para se preparar para a estreia fora de casa contra o grande rival Liverpool, no próximo domingo. Seu principal desafio será devolver a confiança a um elenco dividido e, ao mesmo tempo, implementar seu exigente modelo tático para tirar o United da briga contra o rebaixamento neste início de temporada.