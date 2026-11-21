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O Barcelona se prepara para enfrentar o Villarreal em um horário incomum, às 14h (horário da Espanha), pela 13ª rodada de LaLiga.

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De acordo com o jornal Sport, o Barcelona disputou 7 partidas no início da tarde desde as mudanças feitas pela LaLiga em 2020.

No entanto, os resultados do Barcelona nesses jogos não são animadores: o time venceu apenas 3 das 7 partidas disputadas nesse horário.

O Barcelona desperdiçou muitos pontos nos jogos disputados às 14h, com um aproveitamento de vitórias de apenas 42,8%.

Na temporada atual, o duelo com o Villarreal será a primeira vez que o time catalão entrará em campo no primeiro horário de jogos do dia.

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Desde que Hans Flick assumiu o comando do time catalão, o Barcelona disputou 3 partidas às 14h. As duas últimas, realizadas na temporada passada, terminaram em vitórias suadas por um gol de diferença.

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A mais recente delas foi contra o Rayo Vallecano, quando o Barcelona venceu por 1 a 0, graças ao papel decisivo de Ronald Araújo.

Na segunda partida, o protagonista foi Robert Lewandowski, com um gol precioso contra o Deportivo Alavés.

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Já a terceira partida é considerada um dos raros tropeços do Barcelona em casa sob o comando do técnico alemão.

O gol de Raphinha não foi suficiente para evitar a derrota por 2 a 1 para o Las Palmas, no jogo realizado em comemoração aos 125 anos de fundação do clube.

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Na era Xavi Hernández, o time catalão empatou por 1 a 1 com o Rayo Vallecano na temporada 2023/24 e repetiu o placar contra o Espanyol, no clássico catalão, na temporada 2022/23.

Esse foi o início de uma sequência negativa de quatro jogos, que começou com Ronald Koeman e o empate por 1 a 1 com o Cádiz na temporada 2020/21.

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Uma das melhores lembranças do Barcelona em jogos no início da tarde veio quando o time goleou o Osasuna por 4 a 0 no Camp Nou, na temporada 2020/21. A partida ainda é lembrada por todos por causa de Lionel Messi e do gol que ele dedicou a Diego Armando Maradona, vestindo a camisa do Newell's Old Boys.

Aquela partida marcou o início de uma série de 7 jogos disputados nesse horário, embora antes o Barcelona já tivesse jogado às 13h, horário adotado anteriormente pela LaLiga antes da mudança, para evitar conflito com as partidas do futebol amador.