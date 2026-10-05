Matthäus critica Klopp: Não estamos satisfeitos, e a Alemanha paga o preço dos 44 jogadores

Quando Jürgen Klopp deixou o gramado do estádio de Salonica na noite do último domingo, sabia muito bem que o entusiasmo que acompanhou sua nomeação como técnico da seleção alemã ainda não havia se traduzido em resultados dentro de campo.

Uma única vitória nos primeiros quatro jogos internacionais não corresponde ao tamanho das expectativas que todo um povo depositou nele.

Os torcedores da Mannschaft esperavam um impacto imediato e mágico quando o amado ex-treinador do Liverpool e do Borussia Dortmund assumiu o comando em julho passado, substituindo Julian Nagelsmann após mais uma decepcionante eliminação da Copa do Mundo, mas a realidade foi mais complexa.

Números que não combinam com os alemães

Com exceção da única vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na semana passada, os resultados foram decepcionantes: uma derrota em casa diante da Grécia, depois um empate sem gols por 0 a 0 no domingo e, antes disso, um empate por 1 a 1 com a Holanda no Grupo 2 da Liga das Nações da Europa.

Um saldo que colocou a Alemanha na terceira posição, com apenas 5 pontos, enquanto as seleções da Holanda e da Grécia lideram a classificação com 8 pontos cada, de acordo com a Reuters.

A lenda do futebol alemão Lothar Matthäus, capitão da seleção campeã da Copa do Mundo de 1990, comentou: "De modo geral, ficou claro que muitos aspectos do nosso jogo ainda não estavam totalmente ajustados".

E acrescentou: "Ficou claro que os jovens jogadores aproveitaram a experiência; infelizmente, os pontos que conquistamos não estiveram no nível exigido. Não podemos ficar satisfeitos com o saldo de pontos".

Klopp enxerga o que os outros não veem

Apesar disso, a seleção alemã pareceu mais aguerrida e combativa do que nos últimos anos, com os observadores percebendo, em alguns momentos, o conhecido estilo ofensivo e veloz de Klopp.

Foi nisso que Klopp, de 59 anos, se apoiou para defender sua equipe, ao afirmar após a última partida da sequência de quatro jogos deste mês: "Estou muito satisfeito, porque sei de onde partimos. Eu não acreditaria que faríamos um primeiro tempo nesse nível depois de apenas uma semana. Os jogadores tiveram uma atuação magnífica; suas movimentações e seu posicionamento foram excelentes".

E acrescentou: "Estou muito admirado com a equipe e com a maneira como jogamos. Todos se esforçaram muito nas últimas duas semanas e provaram que mereciam ser escolhidos. Quando defendemos coletivamente dessa forma, os jogadores conseguem apresentar um futebol magnífico".

Klopp havia surpreendido muita gente e recebido amplos elogios ao anunciar uma lista com 44 jogadores para os quatro jogos, com duas escalações separadas de 22 jogadores cada, convocando 16 jogadores novos em sua busca por recuperar a reputação do tetracampeão mundial.

O zagueiro Philipp Treu e o ponta Nnamdi Collins Deri Scherhant estiveram entre os novatos que tiveram atuações sólidas em suas estreias.

Missão de salvar a reputação

Klopp sabe que sua missão não é mais apenas construir uma equipe, e sim salvar o caminho da classificação. Após a surpreendente derrota diante do Paraguai nos 32 avos de final da Copa do Mundo em junho passado, sob o comando de Nagelsmann — o terceiro fracasso precoce após a eliminação na fase de grupos em 2018 e 2022 —, a torcida não tem mais paciência para novos fracassos, sabendo que a última conquista dos alemães foi em 2014.

Conquistar vitórias tornou-se uma necessidade urgente quando a seleção alemã visitar a Sérvia em 13 de novembro e, depois, receber a Holanda três dias mais tarde, caso queira permanecer na disputa por uma das duas primeiras posições que garantem a classificação.







