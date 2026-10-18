Lothar Matthäus, lenda do futebol alemão, defendeu Joshua Kimmich, meio-campista do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, diante das críticas que o jogador recebeu recentemente, elogiando suas qualidades de liderança e técnicas e reforçando sua importância para o clube bávaro e para a seleção nacional.

Matthäus afirmou, em declarações à rede "Sky Sport Alemanha", na presença de Kimmich, à beira do campo após a goleada do Bayern sobre o Leipzig (6 a 1) no último sábado, pela Bundesliga: "Ele (Kimmich) é um líder excepcional, não apenas hoje, mas há anos".

E prosseguiu o ex-jogador do clube bávaro: "Se você é líder no Bayern de Munique, também pode assumir o mesmo papel na seleção nacional. Todos o respeitam e o veem como um exemplo".

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Matthäus acrescentou: "Ele (Kimmich) faz a diferença nos momentos decisivos e dá ao time energia, personalidade e presença. Além disso, tem capacidades futebolísticas excepcionais. Simplesmente não se pode dispensar um jogador como ele".

E completou: "Espero que essa polêmica finalmente acabe. Ele é capaz de liderar e orientar suas equipes, além de ter uma relação excelente com os companheiros. Tem todos os requisitos para continuar desempenhando esse papel no Bayern de Munique e na seleção nacional".

Kimmich respondeu ao elogio de Matthäus dizendo: "Valorizo muito isso, especialmente quando vem de você".



