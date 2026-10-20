Mateu Lahoz: o gol de Mbappé contra o Sevilla veio de uma falta clara

Segue a polêmica envolvendo a partida entre Real Madrid e Sevilla, após o surgimento de novas imagens que mostram Ure, jogador da equipe andaluza, sofrendo uma falta de Ibrahima Konaté, zagueiro merengue, no início da jogada que resultou no terceiro gol do Real Madrid, marcado por Kylian Mbappé.

Segundo o jornal espanhol "As", os ecos da polêmica de arbitragem vista no confronto entre Real Madrid e Sevilla não se acalmaram, apesar de terem se passado quase 48 horas desde o fim da partida. E, enquanto a equipe merengue começava a se concentrar no duelo contra o Leipzig, marcado para esta quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa, surgiram novas imagens de alguns dos lances mais polêmicos da partida de último domingo.

Um dos lances mais marcantes contestados pelo Sevilla após o fim da partida foi a possibilidade de Konaté ter cometido uma falta sobre Ure no início da jogada que terminou com o gol de Mbappé, o terceiro do Real Madrid, deixando o placar em 3 a 0.

Durante a transmissão ao vivo da partida, o lance foi exibido de um ângulo de câmera superior, que não permitiu mostrar com clareza o contato entre os jogadores.

Mas uma nova câmera da rede "Movistar Plus" mostrou os detalhes do ocorrido de forma mais nítida, já que Konaté apareceu interrompendo o arranque do atacante do Sevilla ao puxá-lo, o que provocou sua queda ao chão.

Ainda assim, o árbitro da partida entendeu que o contato não justificava a marcação de falta, e tampouco o árbitro de vídeo (VAR) interveio para corrigir a decisão tomada em campo.

No vídeo transmitido pela rede "Movistar Plus", apareceu o ex-árbitro espanhol Mateu Lahoz analisando o lance, dizendo: "A partir do nosso ângulo de câmera, fica claro que ele interrompeu o arranque, e poderia ter sido marcada uma falta clara aqui. O lance não justificava um cartão vermelho de forma alguma, mas, no fim das contas, é um lance que terminou com um gol, e por isso poderia ter sido submetido à revisão".



