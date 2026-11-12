Materazzi: "A cabeçada de Zidane? A morte de Jesùs de Miguel me fez agradecer a Deus. E se tivesse acontecido comigo?"

A seguir, os trechos mais interessantes da entrevista.

Zinedine Zidane, há poucos dias: "Não tenho orgulho da cabeçada que dei em Materazzi, mas não tenho remorso".

Se os papéis fossem invertidos, o senhor diria a mesma coisa hoje?

"Hoje eu diria o que teria dito naquela noite, há vinte anos, ou no dia seguinte: 'Errei, mas fui provocado. Julguem vocês o que aconteceu, eu peço desculpas'. Ele teria sido visto como um grande cavalheiro, e Materazzi como o 'idiota de sempre', aquele que o havia provocado do seu jeito. Teria saído melhor dessa, mas cada um pensa de um jeito. Com certeza, o assunto teria acabado ali".

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Mas ainda se fala nisso.

"E isso poderia ter sido evitado, porque não fui o primeiro nem o último a segurar um adversário para impedi-lo de marcar. Aliás, se eu, como treinador, tivesse um zagueiro que usasse a esperteza para impedir o adversário de saltar, apertaria a mão dele".

Zidane, ao que parece, ainda carrega esse peso.

"Bom, não acredito nisso. O assunto volta porque haverá Itália x França, mas, pela carreira que ele construiu como treinador, acho que já deixou isso para trás".

Mas, ao rever a cena, ela parece incomodar mais Zidane do que Materazzi, não?

"Bem, não é bem assim. A morte de Jesùs de Miguel me fez agradecer a Deus por nada ter acontecido. No caso daquele goleiro, fala-se em homicídio culposo por um lance de jogo. E se tivesse acontecido comigo?".

Em vinte anos, vocês dois nunca se entenderam. Isso chama a atenção.

"A oportunidade existiu, como se sabe. Novembro de 2010, hotel Melia, em Milão, véspera de Milan x Real: saio do hotel depois de cumprimentar Mourinho, e Zidane está estacionando o carro nos fundos. Quando me vê, fica um pouco hesitante, chega a se virar para voltar, mas vou até ele e aperto sua mão: 'Fico feliz que a gente se encontre aqui, onde ninguém nos vê'. Ele me responde: 'Não se preocupe: são coisas que acontecem, águas passadas'. Pena que depois tenha negado tudo, dizendo que achou que eu era um torcedor".

Mas por que Zidane continua a rejeitar a ideia de fazer as pazes "oficialmente"?

"Eu nunca tive problema em fazer isso. Provavelmente, foi uma despedida marcante demais para ele voltar atrás. Embora 'marcante' não seja a palavra certa: não era a minha primeira provocação, mas também não era a primeira cabeçada dele. E isso sempre foi pouco destacado".