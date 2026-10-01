Em uma mensagem que pode não ser tão inocente e que parece dirigida diretamente à diretoria do Real Madrid, o jovem craque argentino Franco Mastantuono abriu o coração após recuperar o brilho nos gramados italianos, afirmando que sua transferência para o Calcio foi um verdadeiro ponto de virada em sua carreira e em sua vida.

Mastantuono, de 19 anos, juntou-se à Fiorentina por empréstimo, vindo do Real Madrid no último verão, após um período difícil que passou na capital espanhola, para se reencontrar no ambiente de Florença e recuperar o nível que fez dele um dos maiores talentos da América do Sul.

As declarações do jogador vieram após a vitória da seleção argentina sobre a Bolívia e foram publicadas pelo espanhol Mundo Deportivo, quando ele parou na zona mista para falar com os jornalistas e não escondeu sua felicidade com o novo ambiente.

Mastantuono disse, em um tom carregado de satisfação: "Sinto-me muito bem desde que fui para a Itália e mudei um pouco a minha vida. Sinto-me muito confortável e tenho me divertido bastante", em uma clara alusão à diferença que encontrou entre as pressões de Madri e a estabilidade na Itália, acrescentando: "A mudança de ambiente foi ótima para mim".

No âmbito da seleção, o jovem argentino dirigiu um agradecimento especial ao seu técnico Lionel Scaloni, explicando: "Scaloni me dá muita liberdade para jogar, e sou grato por isso", o que reflete a confiança que ele recuperou com a camisa da Albiceleste.

Mastantuono, que ainda está ligado a um contrato com o Real Madrid, também não escondeu o tamanho da dor que sentiu após ser deixado de fora da convocação da Argentina na última Copa do Mundo.

Ele admitiu: "É difícil não ser convocado, mas sempre torci para que meus companheiros de equipe e a Argentina dessem o melhor de si. Eles fizeram uma atuação incrível na Copa do Mundo e deixaram todos os argentinos orgulhosos".

Ele encerrou suas declarações com um tom de otimismo para um novo futuro: "Começa uma nova etapa. Sinto que estou bem, e talvez surja uma oportunidade para mim, mas, acima de tudo, quero trabalhar com a seleção nacional".







