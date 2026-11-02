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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images
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"Más notícias para Vinícius!": Valdano soa o alarme para o craque brasileiro

Racing Santander x Real Madrid
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AEK Athens x Real Madrid
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Y. Diomande
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Mourinho levanta dúvidas sobre o seu futuro

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O Real Madrid vive uma de suas melhores fases nesta temporada. Após a vitória no Clássico sobre o rival tradicional Barcelona, a equipe de Mourinho provou novamente seu excelente nível com um importante triunfo sobre o Racing.

A vitória veio ontem por 3 a 0, com Pan Diomande atuando mais uma vez como titular, além da ausência de Vinícius Júnior por suspensão.

O jogador marfinense fez uma atuação excepcional novamente, coroada com um belo gol da entrada da área. Seus números desde o retorno da data Fifa falam por si: quatro gols e quatro assistências nas seis partidas que disputou.

Essa evolução não passou despercebida por Jorge Valdano, destacado analista esportivo, que comentou o desenvolvimento do jogador no canal Movistar, ressaltando o quanto ele amadureceu desde sua estreia.

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04 de nov. de 2026

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O ídolo do Real Madrid começou sua fala dizendo: "Diomande ganhou mais confiança em si mesmo; parecia hesitante nas primeiras partidas".

Ainda assim, o argentino também destacou as repercussões que esse bom desempenho coletivo pode ter sobre Vinícius.

Valdano afirmou: "Essas partidas são más notícias para Vinícius, que terá de recuperar o lugar que seus companheiros tiraram dele".

Essa reflexão evidencia a nova situação enfrentada pelo brasileiro, já que seu lugar na equipe titular deixou de ser garantido após o recente desempenho de seus companheiros, especialmente Diomande.

Por isso, Vinícius será titular na quarta-feira na partida da Liga dos Campeões contra o AEK Atenas, e depois cumprirá o último jogo de sua suspensão no Campeonato Espanhol contra o Valencia, ficando apto para voltar às competições nacionais após a data Fifa na partida contra o Celta de Vigo.

Mourinho afirmou na coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra o Racing: "Sou admirador de Vinícius, e preciso dele, mas não estou dizendo que ele será titular".

 

 

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