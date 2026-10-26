Como informou o clube catalão nesta segunda-feira, o lateral Xavi Espart sofreu uma lesão na articulação da sindesmose do tornozelo direito durante o clássico de domingo à noite contra o Real Madrid (1 a 2).

Com isso, o jogador de 19 anos ficará fora ao menos dos próximos jogos oficiais do Barça. Ao todo, Espart pode desfalcar a equipe por até sete semanas.

O jovem espanhol caiu no primeiro tempo, fora das imagens da transmissão de TV, e sinalizou que não poderia continuar. Alejandro Balde entrou em seu lugar. Antes, Espart havia disputado uma bola com Aurelien Tchouameni, do Real Madrid, em um lance no qual sua perna direita foi afetada.

Para o Barça, a lesão do jogador de 19 anos chega em um momento ruim: Jules Kounde, Andreas Christensen e Eric Garcia, três jogadores de defesa, já estão indisponíveis devido a diferentes problemas físicos.

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Quantos jogos Xavi Espart disputou na temporada atual?

Para Espart, ficar semanas afastado também é um duro golpe. Com boas atuações sob o comando do técnico Hansi Flick nesta temporada, o espanhol conquistou uma vaga entre os titulares e atuou tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo da defesa.

Somando todas as competições, Espart já disputou nove jogos oficiais pelos catalães em 2026/27. Nesse período, somou quatro participações em gols: dois gols e duas assistências.

Se a previsão de sete semanas de afastamento se confirmar, o jogador de 19 anos só voltará a ficar à disposição do Barça em meados de dezembro. No pior cenário, seu retorno pode acontecer apenas em janeiro.