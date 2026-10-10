"Foi um erro bobo da minha parte, eu tive que puxar a bola para a esquerda, porque pela direita fui pressionado por duas pessoas. Eu simplesmente deveria ter tomado outra decisão", disse o goleiro de 40 anos do Bayern de Munique após o 2 a 2 (0 a 1) fora de casa contra o Augsburg.

Com sua assustadora perda da bola, Neuer permitiu ao Augsburg, por meio de Robin Fellhauer, marcar após apenas 8,4 segundos o gol mais rápido da história da Bundesliga. "Primeiro eu precisei me recompor, respirar fundo e, claro, ainda tinha a esperança de que poderíamos virar o jogo. Acho que tivemos as oportunidades, mas infelizmente não aproveitamos", disse Neuer.

Como Manuel Neuer explica o segundo gol sofrido em Augsburg?

Mas a verdade também é que Neuer igualmente não foi bem no 1 a 2 marcado por Rodrigo Ribeiro (64), embora tenha dito à Sky: "No segundo gol sofrido eu estou sem ação."

Em uma finalização de Calvin Brackelmann, o goleiro do Bayern espalmou para o lado, e Ribeiro aproveitou o rebote. "Foi um chute forte, uma bola complicada, que eu não consigo segurar. Eu desvio para fora e então ficamos novamente em desvantagem, e ele só empurra para dentro", comentou Neuer sobre o lance.

Do técnico Vincent Kompany não houve qualquer reprovação. "Isso não dá para mudar nem amenizar. Com um goleiro de 20 anos, como treinador você teria agora um pouco de trabalho. Mas o Manu sabe como lidar com isso. É uma pena, mas como equipe estamos sempre juntos", disse Kompany.