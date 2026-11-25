Como assistir a Marseille x Levski Sofia com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Marseille recebe o Levski Sofia pela Liga Europa no Stade Orange Velodrome, e o time de Bruno Genesio precisa reagir após um fim de semana prejudicial.
O Marseille perdeu por 3 a 2 em casa para o Le Mans pela Ligue 1 em 22 de novembro. O resultado encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e surpreendeu diante do bom momento que o time vinha apresentando.
A derrota veio diante de uma equipe que havia somado apenas dois pontos nos cinco jogos anteriores pelo campeonato. Agora, o Marseille volta a campo pela competição europeia em busca de uma reação diante de sua torcida.
Timothy Weah abraçou a reputação do clube de ser um dos mais detestados da França e disse que a pressão lhe dá motivação extra. O ponta norte-americano usa a braçadeira de capitão sob o comando de Genesio e falou sobre a visão tranquila que compartilha com o treinador.
O Levski Sofia chega da Bulgária com um retrospecto recente melhor na Liga Europa. A equipe venceu o Jagiellonia Bialystok por 1 a 0 no início deste mês e depois bateu o Lokomotiv Sofia por 4 a 1 na Primeira Liga Profissional, em 22 de novembro.
O time de Julio Velazquez ocupa a 10ª posição na tabela da Liga Europa, bem à frente do Marseille, que está em 31º. Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.
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Técnico
- B. Genesio