Como assistir a Marseille x Levski Sofia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 12:45 Stade Orange Velodrome

O Marseille recebe o Levski Sofia pela Liga Europa no Stade Orange Velodrome, e o time de Bruno Genesio precisa reagir após um fim de semana prejudicial.

O Marseille perdeu por 3 a 2 em casa para o Le Mans pela Ligue 1 em 22 de novembro. O resultado encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e surpreendeu diante do bom momento que o time vinha apresentando.

A derrota veio diante de uma equipe que havia somado apenas dois pontos nos cinco jogos anteriores pelo campeonato. Agora, o Marseille volta a campo pela competição europeia em busca de uma reação diante de sua torcida.

Timothy Weah abraçou a reputação do clube de ser um dos mais detestados da França e disse que a pressão lhe dá motivação extra. O ponta norte-americano usa a braçadeira de capitão sob o comando de Genesio e falou sobre a visão tranquila que compartilha com o treinador.

O Levski Sofia chega da Bulgária com um retrospecto recente melhor na Liga Europa. A equipe venceu o Jagiellonia Bialystok por 1 a 0 no início deste mês e depois bateu o Lokomotiv Sofia por 4 a 1 na Primeira Liga Profissional, em 22 de novembro.

O time de Julio Velazquez ocupa a 10ª posição na tabela da Liga Europa, bem à frente do Marseille, que está em 31º. Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

Notícias dos times e elencos