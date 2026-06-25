Marrocos repete a façanha de Gana e da Nigéria... e a África do Sul entra na disputa

A seleção do Marrocos repetiu um feito africano que já havia sido alcançado por Gana e Nigéria na Copa do Mundo, enquanto a seleção da África do Sul conseguiu entrar para a lista histórica.

As duas seleções africanas, Marrocos e África do Sul, se classificaram para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026, tendo ambas conquistado o segundo lugar em seus respectivos grupos.

A seleção marroquina conquistou uma vitória importante sobre o Haiti por 4 a 2 na manhã desta quinta-feira, na terceira rodada do Grupo 3, enquanto a África do Sul conquistou uma vitória difícil sobre a Coreia do Sul por 1 a 0 no Grupo 1.

Está previsto que os Leões do Atlas enfrentem o líder do Grupo 6 — que será definido posteriormente — na segunda fase, enquanto a seleção sul-africana já sabe quem será seu próximo adversário: o time do país anfitrião, o Canadá.

De acordo com as estatísticas da francesa “Stats Foot”, a seleção da África do Sul se classificou para as fases eliminatórias da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Por sua vez, a “Opta” destacou que esta é a sétima seleção africana a superar a fase de grupos, depois de Nigéria, Marrocos, Senegal, Gana, Camarões e Argélia.

Espera-se que as seleções do Egito e da Costa do Marfim se juntem à lista durante a edição atual do torneio.

Por outro lado, a seleção do Marrocos tornou-se a terceira seleção africana a se classificar para a segunda fase em duas edições consecutivas, depois que a seleção da Nigéria conseguiu isso em 1994 e 1998, e a seleção de Gana em 2006 e 2010.

Vale lembrar que a seleção do Marrocos está empatada com a Nigéria como a equipe africana que mais vezes se classificou para a segunda fase, com três vezes cada uma.