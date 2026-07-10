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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Marmoush deixa uma promessa aos egípcios após a eliminação da Copa do Mundo

O. Marmoush
Egito
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Omar Marmoush, atacante do Manchester City, expressou sua confiança na capacidade da seleção egípcia de alcançar uma boa colocação, após a recente participação bem-sucedida na Copa do Mundo que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Os Faraós tiveram uma participação notável que terminou nas oitavas de final, com uma derrota dramática para a Argentina, atual campeã mundial, após o Egito ter liderado por 2 a 0 até os últimos minutos da partida, antes que os companheiros do astro Lionel Messi conseguissem virar o jogo e vencer por 3 a 2.

A delegação dos Faraós chegou ao Egito na manhã desta sexta-feira e foi recebida com grande entusiasmo popular, em homenagem aos resultados e ao desempenho apresentados pela equipe na Copa do Mundo.

Marmoush dirigiu uma mensagem aos torcedores por meio de sua conta no Instagram, na qual disse: “Ninguém representa seu país sem deixar um pedaço do coração em campo, e não há honra maior do que representar o Egito”.

Ele acrescentou: “Somos uma geração que ainda tem muito a oferecer, e continuaremos trabalhando para elevar o nome do Egito e levá-lo ao lugar que ele merece”.

E concluiu: “Obrigado a todos que nos apoiaram, criticaram e acreditaram. Vamos voltar mais fortes, ó Mãe do Mundo”.

Vale lembrar que o Egito conseguiu sua primeira vitória na história da Copa do Mundo nesta edição, ao derrotar a Nova Zelândia por 3 a 1 na fase de grupos.

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