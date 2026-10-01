Mark van Bommel é bombardeado com perguntas em coletiva de imprensa sobre grande nome na Bélgica

A Bélgica se prepara para o jogo em casa pela Liga das Nações na noite de sexta-feira contra a Turquia. O técnico Mark van Bommel teve de responder a muitas perguntas na coletiva de imprensa de quinta-feira sobre um de seus jogadores: Romelu Lukaku.

Lukaku construiu um currículo enorme pela Bélgica, onde é o maior artilheiro da história, com 93 gols. O atacante do Fenerbahçe certamente manterá esse posto no futuro próximo. O revelado pelo Anderlecht é seguido por Kevin De Bruyne, com 38 gols.

Sua condição, porém, não o ajudou na última semana no clássico contra a França. O jogador de Antuérpia, de 33 anos, começou no banco e acabou nem sendo acionado por Van Bommel. Contra a Itália, em 25 de setembro, Lukaku entrou faltando sete minutos para o fim.

O fato de Lukaku ter ficado no banco nessas partidas já chamou atenção da imprensa belga, mas também o baixo número de minutos que recebeu saindo do banco virou tema de debate. Van Bommel, por isso, passou grande parte do tempo na coletiva respondendo a perguntas sobre Lukaku.

"Não é absolutamente o caso de que Romelu não possa entrar no decorrer do jogo ou começar jogando, muito pelo contrário", Van Bommel é citado pela Sporza. "Isso depende do que achamos necessário em cada fase ou em cada situação em que nos encontramos."

"Ele tem determinadas qualidades, mas achei que naquele jogo estávamos um pouco mais distantes do gol, o que nos permitia usar velocidade." Tanto contra a Itália quanto diante da França, Charles De Ketelaere começou como centroavante. Se em Roma ele foi substituído por Lukaku, contra a França Van Bommel preferiu Matías Fernández-Pardo.

"Falo muito com Romelu", prosseguiu Van Bommel. "Também estive com ele em Istambul e falei com ele por FaceTime sobre a situação e a maneira de jogar. Não quero dizer que Romelu não consiga fazer isso. Muito pelo contrário. A única desvantagem é que ele joga pouco no Fenerbahçe."

"É preciso levar isso em conta. Também expliquei a ele que escolhi a velocidade, não porque ele esteja mal, porque ele treina bem. Mas não é que você jogue com base em bons treinamentos, ou o contrário. O tema é maior do lado de vocês, mas não é preciso procurar nada de grande por trás disso."

Para Lukaku, o jogo contra a Turquia pode, sim, ser uma ocasião especial, já que ele atua atualmente no país. "Não percebo isso nele. Ele está se sentindo bem e à vontade", disse Van Bommel.

Até aqui, Lukaku vive uma temporada infeliz. O destro não tem lugar garantido no time titular de seu clube e ainda não registrou nenhum gol nem assistência. Lukaku tem contrato com o Fenerbahçe até o fim da temporada, e o clube tem a opção de acrescentar um ano ao vínculo.



