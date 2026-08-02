Mario Götze rebate declarações provocativas de Albert Riera, ex-treinador do Frankfurt

Sob o comando do espanhol, Götze teve vida difícil na última temporada no Eintracht Frankfurt. O jogador de 34 anos perdeu, ao longo da temporada, sua vaga entre os titulares no meio-campo central e precisou conviver repetidamente com críticas sutis de seu treinador.

Riera chegou a dizer, entre outras coisas, que Götze, apesar de seu status de líder e campeão do mundo, não poderia fazer o que quisesse e que, em vez disso, deveria se submeter às decisões do técnico.

Questionado sobre isso, Götze afirmou agora à Bild: "Se ele acha que precisa dizer isso dessa forma, então que diga. Mas é, digamos, interessante que ele tenha formulado isso assim", afinal, quase não houve comunicação entre o jogador de 34 anos e Riera.

"Isso pressuporia que tivéssemos falado com mais frequência ou que nos conhecêssemos bem. Mas, de fato, esse não foi o caso. Se ele acha que precisa interpretar isso dessa maneira na percepção dele, então fique à vontade para fazê-lo", completou Götze.

De modo geral, a temporada passada foi, em muitos aspectos, a mais maluca de toda a sua carreira. Os quatro meses sob o comando de Riera foram "extremamente intensos", disse o campeão do mundo de 2014. "Muitas coisas não aconteceram e não deram certo da forma como imaginávamos: para mim pessoalmente, para o clube e para o time."

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Eintracht Frankfurt se separa de Albert Riera ao fim da temporada

No entanto, ele garante não guardar rancor do ex-treinador nem sentir alegria com sua demissão: "No fim das contas, o futebol é movido por resultados. Não funcionou. Por isso, o clube também reagiu de forma rápida e consequente. Ainda assim, acho que não é o caminho certo jogar a culpa toda em uma única pessoa. Cada um deveria refletir sobre o próprio desempenho. Só assim pode melhorar."

Riera havia assumido o comando do Eintracht Frankfurt em fevereiro, sucedendo Dino Toppmöller, que havia sido demitido antes, mas somou apenas 1,21 ponto por partida em seus 14 jogos à beira do campo (quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas).

Depois do fim da temporada, o espanhol e o Eintracht chegaram, portanto, a um acordo por uma separação antecipada. O novo homem à beira do campo no Eintracht é Adi Hütter, que já havia comandado o clube de Hesse entre 2018 e 2021.