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Enzo Maresca, técnico do Manchester City, demonstrou confiança na capacidade de seu time de vencer o Arsenal no aguardado confronto de domingo, no Emirates Stadium, e ressaltou que a equipe já provou nesta temporada que sabe decidir jogos grandes e vencer fora de casa.

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O Arsenal lidera a classificação com 28 pontos, enquanto o Manchester City ocupa a terceira colocação, com 22 pontos, atrás do Brighton, segundo colocado, apenas no saldo de gols.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador italiano explicou os motivos de sua confiança, segundo a BBC: "Porque já mostramos nesta temporada que somos capazes de vencer jogos importantes e de ganhar fora de casa. Não vejo nenhum motivo que nos impeça de vencer lá".

Maresca também falou sobre a queda na solidez defensiva da equipe, já que o Manchester City não conseguiu manter o gol invicto nas últimas 10 partidas: "Passamos de quatro ou cinco jogos seguidos sem sofrer gols para não conseguirmos mais fazer isso agora. Estamos tentando encontrar soluções diferentes para sermos mais sólidos".

Sobre os seis pontos de diferença que separam o Manchester City do Arsenal, Maresca garantiu que está focado na evolução do time, e não na posição na tabela: "Eu me preocupo com cada dia e cada jogo, porque essas coisas são importantes, mas meu foco está no nosso time, em como podemos evoluir, render melhor no ataque e ser mais sólidos e decisivos, porque criamos muitas chances. O momento atual é importante, mas o futuro é ainda mais importante em termos de evolução e de construir algo com o time".

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Maresca comentou ainda o impacto dos resultados recentes na confiança dos jogadores, depois de quatro rodadas seguidas sem vitória no campeonato: "Claro que, quando você não vence os jogos, a situação não é ideal. Mas vencemos no início da temporada. Também temos sete ou oito jogadores novos que precisam se acostumar a vencer jogos, então é apenas um processo que leva tempo".

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O técnico também defendeu seu time diante das comparações com o Arsenal: "Vamos dar tudo para vencer o jogo, mas estivemos na liderança do campeonato por dois meses e meio, até 1º de novembro. Agora não estamos mais no topo, e todo mundo começou a fazer comparações. Para mim, existe um time que trabalha junto há sete anos e outro que trabalha junto há apenas quatro meses, então não dá para comparar os dois. Entendo que todos tentem fazer isso, mas, do meu ponto de vista, as coisas estão muito claras".

E acrescentou: "Eles (o Arsenal) ganharam a Premier League e chegaram à final da Champions League, o que mostra o quanto são fortes neste momento. Vamos fazer o máximo para vencer o jogo, e não há dúvida de que eles talvez sejam o melhor time atualmente. O nosso problema é bastante claro: a diferença entre as chances que criamos e os gols que sofremos".

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Em outro assunto, Maresca revelou que Antoine Semenyo está perto de voltar aos gramados após se recuperar de lesão e se mostrou feliz com a evolução do jogador nos últimos tempos: "É uma boa notícia para nós. Ele voltou ao campo e está muito perto de retornar. Esperamos que esteja disponível na próxima semana, torcemos para que isso aconteça".

Sobre o peso da ausência do atacante para o time, o treinador contou uma conversa divertida entre os dois: "Ontem eu estava brincando com ele e disse que a última vez que vencemos na Premier League já faz algum tempo, então falei que precisamos que ele volte logo para conseguirmos ganhar jogos".

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O técnico do Manchester City também falou sobre o estado de espírito de Erling Haaland , depois da entrevista em que o jogador apareceu frustrado com a queda nos resultados do time: "Acho que o Erling é um jogador que adora vencer. É natural que ele não fique feliz quando não vencemos os jogos, mas isso não se limita a ele, vale para todos".

E completou: "Lembrem que, há apenas algumas semanas, ele estava dançando em campo. Vocês podem escrever muitas coisas e pensar de maneiras diferentes. O Erling está chateado, e eu também estou chateado porque não estamos vencendo os jogos. Mas essa é a nossa profissão, isso é o futebol, e é por isso que preciso manter o equilíbrio".

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O treinador italiano rejeitou a ideia de que a frustração de Haaland seja a causa da queda em seu rendimento : "Acho que ele demonstrava sua irritação mesmo quando estávamos vencendo os jogos e a bola não chegava até ele. Ele é um centroavante puro, e esses jogadores vivem dia após dia para marcar gols e vencer jogos. Se não marcam ou não vencem, ficam chateados. Por isso, não acho que isso afete o desempenho dele, mas com certeza ele não está feliz por não estarmos vencendo, e todos sentem o mesmo".