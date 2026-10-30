O italiano Enzo Maresca, treinador do Manchester City, afirmou que o goleiro da equipe, Gianluigi Donnarumma, não é uma opção "intocável", mas ressaltou ao mesmo tempo que ele será a primeira e principal opção na escalação do time diante do Brighton, neste sábado, pela Premier League.

O goleiro italiano foi alvo de críticas quanto ao seu nível nos últimos tempos, após uma série de erros nos primeiros meses da temporada. A pressão sobre o ex-goleiro do Paris Saint-Germain aumentou após a atuação de destaque de seu reserva, Gerónimo Rulli, na partida da Copa da Liga que o City venceu no meio da semana diante do Brighton nos pênaltis.

Apesar dessa pressão, Maresca renovou sua total confiança em seu goleiro de 27 anos, confirmando sua participação como titular diante do Brighton no Etihad Stadium no sábado.

Maresca disse, esclarecendo sua posição, segundo o que divulgou o site ESPN: "Acho que há uma diferença entre dizer que a escalação, neste momento, é o Gigio + 10 jogadores, e dizer que ele é um jogador intocável; são duas coisas completamente diferentes. Não existe jogador que não possa ser deixado de fora, mas, no momento atual, vejo a escalação como o Gigio + 10 jogadores".

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O treinador do Brighton, Fabian Hürzeler, havia declarado que busca a revanche após a derrota de sua equipe para o Manchester City nos pênaltis, depois do empate por 2 a 2. No entanto, Maresca minimizou a importância dessas declarações, prevendo ao mesmo tempo um novo teste difícil diante da equipe que ocupa a terceira colocação na tabela de classificação.

Maresca disse sobre as declarações de revanche: "Será uma partida difícil novamente. Independentemente de o adversário estar disputando uma competição diferente ou com uma formação diferente, eles sempre tentam tomar a iniciativa e pressionar para atacar. Têm muitos jogadores ofensivos e criam muitas chances, mas vamos tentar oferecer o nosso melhor para vencer. Já falar de revanche e dessas coisas, isso diz respeito a eles, não a nós".

E, em resposta à afirmação de Hürzeler de que o City teve sorte no confronto da Copa, Maresca comentou de forma breve: "Foi isso que ele disse, e cada treinador tem a sua opinião e a sua visão das coisas conforme o que vê com os próprios olhos. Eu respeito o que ele disse, e nós nos preparamos para a partida e nos planejamos para ela da melhor maneira possível para continuar vencendo".

À margem da coletiva de imprensa, Maresca abordou o assunto do ex-jogador da equipe Jack Grealish, atualmente emprestado ao Everton, após ter sido afastado pelo clube devido a uma infração disciplinar.

Maresca se recusou a dar uma opinião sobre se Grealish é capaz de voltar aos altos níveis novamente, limitando-se a prestar um depoimento em seu favor ao dizer: "Continuo achando que ele é um bom rapaz, e tem um coração grande e maravilhoso, ainda acredito nisso de verdade".