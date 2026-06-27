Marcelo Bielsa se emociona profundamente após a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo

Marcelo Bielsa não deu, na manhã de sábado, a entrevista mais simpática de sua carreira como técnico. O argentino de 70 anos se deixou levar completamente após a decepcionante eliminação do Uruguai na Copa do Mundo.

O Uruguai perdeu por 0 a 1 para a Espanha no sábado, o que significa que o país sul-americano está definitivamente de volta para casa.

Bielsa fez jus ao seu apelido, “El Loco”, após a partida. Ao achar que a espera para a entrevista em campo estava demorando demais, ele gritou com os profissionais da mídia: “Andem logo!”

No fim das contas, Bielsa assumiu a responsabilidade. Contra a “La Roja”, ele causou polêmica ao tirar precocemente do campo nomes de renome como Fernando Muslera e Federico Valverde.

Após a partida, Bielsa deu uma explicação clara. “Não fui eu quem tomou essa decisão; foi uma decisão do próprio Muslera.”

A substituição de Valverde, por outro lado, fazia parte do plano de recuperação de Bielsa. “Eu queria que a equipe demonstrasse mais perigo ofensivo. O objetivo era criar mais oportunidades de gol.”

Bielsa parece já estar se despedindo do cargo. “Não consegui extrair o máximo do talento desse grupo de jogadores uruguaios.”

“Não consegui unir as qualidades individuais para formar uma equipe coesa que realmente refletisse a qualidade dos jogadores”, afirmou o decepcionado técnico da seleção.