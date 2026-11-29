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Hansi Flick já não é apenas um técnico vitorioso que conduz o Barcelona na recuperação de seu prestígio no cenário nacional. Ele agora escreve seu nome em destaque nos registros do Campeonato Espanhol, à frente de treinadores do porte de Pep Guardiola e José Mourinho, depois de um início excepcional que nenhum outro técnico jamais alcançou na história da competição.

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O treinador alemão manteve o ótimo desempenho à frente do time catalão ao comandá-lo na goleada por 5 a 1 sobre o Deportivo La Coruña, na noite deste domingo, no estádio Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida que reafirmou a força ofensiva do Barcelona sob seu comando.

Os cinco gols do Barcelona não representaram apenas mais uma vitória e mais três pontos na tabela. O resultado também trouxe uma conquista histórica para o técnico, que conseguiu superar um grupo de treinadores de elite que deixaram sua marca nos gramados espanhóis, com Guardiola e Mourinho à frente.

Segundo o perfil de estatísticas "Mister Chip", Hansi Flick somou 72 vitórias em seus primeiros 90 jogos no Campeonato Espanhol e se tornou o treinador com mais triunfos nessa fase da carreira na competição, à frente de todos os nomes que o antecederam na história de La Liga.

A marca coloca o técnico alemão no topo de uma lista excepcional, já que ele superou Pep Guardiola, ex-técnico do Barcelona, e José Mourinho, ex-treinador do Real Madrid, que conquistaram 70 vitórias cada um em seus primeiros 90 jogos na competição.

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O italiano Carlo Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid, aparece em quarto lugar, com 67 vitórias, seguido pelo francês Zinédine Zidane, que venceu 66 vezes em seus primeiros 90 jogos no Campeonato Espanhol.

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Os números mostram o tamanho do impacto de Flick desde sua chegada ao Barcelona e sua capacidade de obter resultados excepcionais em um ritmo superior ao de trabalhos extremamente bem-sucedidos, tanto no time catalão quanto no rival histórico, o Real Madrid.

Treinadores com mais vitórias nos primeiros 90 jogos de La Liga:

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- 72 vitórias: Hansi Flick (Barcelona).

- 70 vitórias: Pep Guardiola (Barcelona).

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- 70 vitórias: José Mourinho (Real Madrid).

- 67 vitórias: Carlo Ancelotti (Real Madrid).

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- 66 vitórias: Zinédine Zidane (Real Madrid).

Barcelona aproveita tropeço do Real Madrid e amplia vantagem

No aspecto coletivo, a goleada sobre o Deportivo La Coruña veio em um momento ideal para o Barcelona, que aproveitou o tropeço do Real Madrid diante do Alavés para reforçar sua posição na liderança do Campeonato Espanhol e desferir mais um golpe nos adversários na briga pelo título.

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Com a vitória, o time catalão aumentou sua pontuação e segue no topo da tabela, agora com 5 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, antes do aguardado confronto entre as duas equipes na quarta-feira, que representa um teste importante para as ambições dos comandados de Flick de abrir ainda mais vantagem na ponta.

O resultado dá ao Barcelona um impulso extra no aspecto psicológico, já que a equipe mostrou uma forte personalidade ofensiva e clara capacidade de tirar proveito dos tropeços dos rivais, em um momento em que a disputa pelo título parece aberta a diversas possibilidades.

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Por outro lado, a situação do Deportivo La Coruña se complicou ainda mais. O time segue estacionado na 13ª posição, depois de vencer apenas uma das últimas nove partidas do Campeonato Espanhol, e continua distante dos resultados que esperava alcançar.

Entre mais uma goleada e uma marca histórica exclusiva, Flick segue consolidando seu espaço no Barcelona depois de superar, nos registros de La Liga, treinadores que deixaram marcas inesquecíveis. O próximo desafio é transformar esse início excepcional em títulos que devolvam o time catalão ao topo do futebol espanhol e europeu.