Marca e Romano apresentam versões totalmente contraditórias sobre o salário de Ter Stegen no acordo de empréstimo com o Ajax

O Ajax espera apresentar Marc-André ter Stegen na próxima semana como seu novo goleiro titular. O clube de Amsterdã vai contratar o goleiro alemão por um ano, por empréstimo do FC Barcelona. No entanto, ainda há incertezas quanto às condições salariais de Ter Stegen.

O jornal “Marca” divulgou na tarde de sexta-feira que o Ajax e o Barcelona chegaram a um acordo de princípio sobre o contrato de empréstimo de Ter Stegen. A compra definitiva do goleiro revelou-se irrealista devido ao salário generoso que ele recebe na Catalunha.

O maior obstáculo nas negociações sobre o contrato de empréstimo foi, portanto, a divisão do salário de Ter Stegen. O goleiro ganha no Barcelona quase vinte milhões de euros por ano, um valor que o Ajax não tinha como arcar integralmente. Segundo o Marca, ficou acordado que o clube de Amsterdã pagará pouco mais de dez por cento do salário dele, enquanto o Barcelona arcará com o restante do que ele recebe por contrato.

Curiosamente, Fabrizio Romano relata exatamente o contrário. O jornalista especializado em transferências escreve no X que Ter Stegen foi contratado por empréstimo por uma temporada e que o Ajax paga “a maior parte” de seu salário. Tim van Duijn, observador do Ajax para a revista Voetbal International, foi questionado no X sobre a falta de clareza em torno do salário de Ter Stegen. Ele acredita que Romano cometeu um erro, embora a postagem do jornalista italiano no X não tenha sido removida.

Parece mais provável que o Ajax pague apenas uma parte do generoso salário de Ter Stegen no Barcelona. É isso mesmo que Van Duijn escreve: “O Barcelona continuará pagando uma parte significativa de seu salário, assim como aconteceu nos últimos seis meses no Girona, para o goleiro que ainda tem contrato no Camp Nou até meados de 2028.”

Ter Stegen estava na mira de vários clubes, mas a presença de Míchel como técnico do Ajax foi o fator decisivo para que ele assinasse com o time de Amsterdã. Os dois trabalharam juntos na última temporada no Girona.

Devido a lesões, Ter Stegen não disputou mais do que duas partidas oficiais pelo Girona. No entanto, o Ajax recebeu a garantia de que Ter Stegen está totalmente recuperado e poderá ser escalado imediatamente.