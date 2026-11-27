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Marc ter Stegen ficou impressionado com Ronald Koeman Jr. O goleiro do Ajax viu de perto o colega do Telstar e destacou sua qualidade na saída de bola.

"Vocês também têm excelentes goleiros por aqui. Eles são muito bons em participar da saída de bola", disse Ter Stegen à ESPN.

O alemão citou Koeman Jr. especificamente. "Jogamos contra o Telstar. Koeman Junior, é assim que vocês o chamam, não é? Todo mundo o viu jogar."

"Ele encontrou soluções muito boas para o time", continuou Ter Stegen. "Talvez seja graças a ele que o time esteja tão bem agora, em comparação com o período em que ele não estava no gol."

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"Aliás, não sei quem estava no gol antes dele, desculpe. Não foi por desrespeito."

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A maneira como Koeman Jr. organiza o jogo do Telstar desde a defesa marcou Ter Stegen. "Achei a abordagem dele muito interessante."

"Dá para ver que vocês têm muitos goleiros bons."

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Enquanto isso, Ter Stegen e o Ajax voltam as atenções para domingo, quando enfrentam o Feyenoord no clássico.

O Ajax teve um excelente ensaio geral: na última quinta-feira, venceu o FC Thun por expressivos 4 a 0 na Conference League.