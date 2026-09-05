O desempenho do Real Madrid no início da temporada revelou uma equipe de duas faces, já que ela se apresenta de maneira completamente diferente quando joga no estádio Santiago Bernabéu em comparação com as partidas fora de casa, mostrando-se forte e decisiva no ataque, mas sofrendo com falhas defensivas e erros individuais que geram alguma preocupação.

Segundo o jornal espanhol "As", o Real Madrid é capaz de ser um furacão ou apenas uma forte chuva tropical, porém suportável pelos adversários.

A equipe possui uma força imensa no ataque, mas sofre com falhas na defesa que vão além da responsabilidade dos quatro zagueiros, tornando-se responsabilidade de todo o grupo.

A equipe se apresenta como um predador com presas de tigre-dentes-de-sabre, mas tende a se deixar exposta em meio às batalhas, talvez por excesso de confiança.

O Real Madrid atual tem duas faces, com uma capacidade de decisão condizente com sua realidade de equipe ainda em construção; é uma máquina assustadora, mas que precisa apertar alguns de seus parafusos, e por isso parece incompleta.

A observação mais destacada nas primeiras rodadas está na diferença entre jogar em casa e fora, ressaltando que a queda de rendimento longe do seu reduto é algo possível no futebol, sendo comum e lógico.

Mas a equipe de Mourinho apresenta uma imagem completamente diferente quando joga nos estádios de seus adversários, tendo o Real Madrid marcado quatro gols tanto contra a Real Sociedad quanto contra o Málaga, obtendo duas grandes vitórias que lhe deram o triunfo com facilidade e reforçaram sua autoconfiança na forma de um festival de gols.

Na verdade, não se trata apenas de gols, há outros números; o Real Madrid finaliza no Santiago Bernabéu a uma média de 10 bolas ao gol, enquanto recebe apenas duas finalizações.

A outra face

Mas as coisas foram completamente diferentes fora de casa, onde a partida de estreia no campeonato, no estádio Cornellà-El Prat, chegou a um grau elevado de dificuldade, porque o domínio não se refletiu em campo da mesma forma.

O Real Madrid pareceu levar vantagem diante do Espanyol, mas sofreu muito para conquistar a vitória, finalizando um terço a menos, com 7 finalizações entre as traves, além de marcar seis gols a menos.

A eficácia ofensiva parece menor fora de casa, especialmente depois de a equipe não ter conseguido marcar no estádio La Cartuja, o que é algo excepcional; o Real Madrid só havia falhado em marcar em uma única partida das últimas 24, e foi diante do Barcelona no Clássico do dia 10 de maio.

A equipe também recebe fora de casa o dobro de finalizações que recebe em seu estádio, com quatro finalizações por partida.



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Falhas defensivas

A análise das duas faces do Real Madrid se estende também às falhas defensivas, porque de fato é isso que são; falhas e erros que poderiam ter sido evitados, e por isso seu impacto é doloroso em dobro.

O gol que a equipe sofreu diante do Espanyol foi resultado de uma falta de entrosamento entre Valverde, que carrega a maior responsabilidade, e a linha de defesa durante a marcação de Calatrava.

Já o gol sofrido diante da Real Sociedad veio como resultado de uma série de erros que careceram de firmeza, de Konaté e Carreras, para deter o contra-ataque, enquanto o gol de ontem no estádio La Cartuja veio como resultado de um erro de Valverde depois que ele perdeu a marcação na bola rebatida do escanteio.

Esses erros não têm relação com uma falha tática, e tampouco significam que a equipe é mal construída, mas sim são erros individuais que passam sem grande atenção no contexto de grandes vitórias, mas que se tornam especialmente dolorosos quando os resultados são apertados.

Esses erros geram preocupação, sobretudo antes das próximas partidas, que não permitem a ocorrência de erros, pois cometê-los pode causar a queda da equipe. São parafusos que precisam ser apertados, e faíscas elétricas nos fios de uma máquina que ainda está em construção.

Revigorado e cansado

A equipe merengue conhece o gosto da derrota e do recuo, já que o técnico Mourinho havia declarado de maneira irônica durante o período de preparação para a temporada que a equipe possui na verdade três faces, que são "revigorada, cansada e muito cansada".

O técnico conseguiu, com o passar do tempo, se livrar da última versão, algo natural após superar o período de preparação e colher os frutos do trabalho físico, porém os traços de "cansada" ainda aparecem no Real Madrid e em nomes específicos, encabeçados por Bellingham, como reflexo inevitável de sua incorporação tardia ao período de preparação por conta de sua participação na Copa do Mundo com a Inglaterra, já que seu combustível físico se esgota a partir do minuto 70, o que reduz a velocidade de circulação da equipe de forma inevitável.

Esses detalhes atuais indicam que não há motivo para soar o alarme ou acionar os alertas, porém revelam um projeto que ainda não atingiu seu auge e precisa continuar em construção.

O Real Madrid mostra uma força feroz no ataque, com a criação de um número imenso de chances, mas a ausência de concentração defensiva gera algum ruído, exibindo suas duas faces contraditórias entre o seu estádio Santiago Bernabéu, onde marca quatro gols, e fora de casa, onde marcou apenas dois gols, até o seu fracasso na busca pelo gol na noite passada, fazendo com que a máquina assustadora continue precisando apertar os parafusos, já que ainda está incompleta.



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