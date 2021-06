América-MG anuncia o técnico Vagner Mancini até o fim da temporada

O treinador estava sem clube desde que deixou o Corinthians em maio

O América-MG anunciou Vagner Mancini como seu novo treinador. O Coelho estava sem técnico desde que Lisca pediu demissão do cargo ainda esse mês.

Conforme antecipou a Goal, Vagner Mancini tinha conversas avançadas com o clube e apenas detalhes separavam o acordo entre as partes. Mancini assina um contrato até o fim o da temporada com o clube mineiro.

O treinador estava sem clube desde maio quando deixou o comando do Corinthians, após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, pelo Palmeiras. Ele foi cogitado também como um possível substituto de Alberto Valentim, no Cuiabá.

Mancini deve assistir a próxima partida do Coelho neste domingo (20), quando o América-MG visita o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico deve assumir a equipe contra o Juventude, pela 6º rodada do Campeonato Brasileiro.