Roberto Mancini, treinador da seleção italiana, dirigiu um elogio especial ao seu goleiro Gianluigi Donnarumma após o emocionante empate diante da França por 1 a 1, afirmando que o goleiro do Paris Saint-Germain foi decisivo ao salvar sua equipe nos momentos difíceis.

Mancini demonstrou satisfação com a atuação da Itália, considerando que a partida revelou uma personalidade coletiva marcante, depois que seus jogadores conseguiram defender e atacar como um único time, apesar do início difícil nos primeiros minutos.

Mancini afirmou, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Foi uma noite extremamente positiva. Sabíamos que a partida seria difícil, mas conseguimos sofrer poucos gols e criar boas chances".

E acrescentou: "Sofremos durante os primeiros 20 minutos, mas precisamos saber como lidar com esse tipo de dificuldade juntos. Tentamos jogar, embora não fosse fácil, e entramos em campo para marcar, e isso é algo fantástico. As duas equipes poderiam ter vencido no final, e isso é o futebol. Os resultados mudam as opiniões".









Mancini elogiou de forma especial o papel de Donnarumma, dizendo: "Donnarumma é o melhor goleiro do mundo, porque quando lhe pedem para defender uma finalização, ele o faz. Ele nos salvou quando o momento era importante".

E concluiu: "Esta equipe pode se tornar uma seleção nacional excelente, mas isso vai levar algum tempo. Estamos evoluindo bem, e após o segundo tempo diante da Bélgica ganhamos confiança, embora soubéssemos da necessidade de defender quando preciso".











