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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Traduzido por

Mancini faz 8 mudanças na escalação da Itália; Güler comanda a Turquia

Turquia x Itália
Turquia
Itália
Liga das Nações A
A. Guler
R. Mancini
V. Montella
Turquia
Itália

Partida de correção de rumo para as duas seleções após a primeira derrota

Os treinadores das seleções da Turquia e da Itália anunciaram as escalações oficiais para a partida que acontece nesta segunda-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, no estádio Matli (Complexo Esportivo Atatürk), na cidade turca de Bursa.

A seleção da Turquia perdeu sua primeira partida por 1 a 0 para a França, enquanto a seleção da Itália caiu em casa por 2 a 0 diante da Bélgica.

De acordo com o Football Italia, Roberto Mancini fez 8 mudanças na escalação que começou a partida contra a Bélgica na última sexta-feira, com o retorno de Alessandro Bastoni após o fim de seu período de suspensão.

Vão estrear hoje pela Itália tanto Michael Kayode quanto Matteo Ruggeri, jogador do Aston Villa que foi convocado após a lesão de Federico Dimarco.

Também serão titulares Giorgio Scalvini, Davide Frattesi, Fagioli e Giacomo Raspadori, além de Sebastiano Esposito.

Da escalação da última partida permaneceram apenas Pio Esposito e Sandro Tonali, ao lado do goleiro Gianluigi Donnarumma.

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Do outro lado, Vincenzo Montella, treinador da seleção da Turquia, enfrenta uma crise de lesões, já que não conta com jogadores como o astro da Juventus Kenan Yıldız, o meio-campista da Inter Hakan Çalhanoğlu e o ex-zagueiro do Sassuolo Mert Müldür.

E após a expulsão do goleiro Uğurcan Çakır diante da França, Altay Bayındır atuará em seu lugar.

Com a ausência de Yıldız, o astro do Real Madrid Arda Güler segue sendo o nome mais destacado na escalação da Turquia diante da Itália nesta noite.

Escalação da Turquia

Altay Bayındır; Çelik, Demiral, Ozan Kabak; Oğuz Aydın, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Eren Elmalı; Arda Güler, Kaan Ayhan; Barış Alper Yılmaz.

Escalação da Itália

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

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