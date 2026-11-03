Compartilhar Siga GOAL no Google

Relembre a noite histórica de 2007 em que o time de Sir Alex Ferguson deu uma aula de futebol ofensivo e goleou a Roma por 7 a 1. Com uma atuação implacável, o Manchester United reverteu a desvantagem do jogo de ida de forma espetacular.

Publicidade

Há noites em que a chuva em Manchester parece carregar uma eletricidade especial, que vai da arquibancada Stretford End até o gramado. A noite de 10 de abril de 2007 foi uma delas. O ar estava carregado com a expectativa de uma virada em uma competição europeia, mas ninguém na torcida que lotava o estádio poderia prever o massacre que estava por vir. Depois de perder por 2 a 1 o jogo de ida em Roma, o Manchester United de Sir Alex Ferguson não se limitou a abrir caminho até as semifinais. Derrubou a porta com uma atuação que permanece gravada na história da Champions League.

Um início avassalador para a história

O jogo começou com uma demonstração de ambição. Michael Carrick, atual técnico do United e tantas vezes elogiado pela discrição, resolveu ser agressivo em campo aos 11 minutos. Ao receber a bola pelo centro, levantou a cabeça e soltou um chute com curva que deixou Doni imóvel. Foi a faísca que acendeu o pavio. A Roma, normalmente tão equilibrada sob o comando de Luciano Spalletti, de repente parecia um time apanhado por um furacão. Quando Alan Smith, de volta após uma lesão terrível, marcou o segundo aos 17 minutos em um momento digno de conto de fadas, o confronto já havia mudado de rumo. Old Trafford vibrava com o barulho da torcida, que parecia engolir os visitantes italianos.

Getty Images

Antes que a Roma pudesse recuperar o fôlego, Wayne Rooney fez o terceiro aos 19 minutos, chegando de carrinho para concluir uma jogada de fluidez impressionante. Três gols em um intervalo de sete minutos haviam transformado a desvantagem em goleada. Os italianos procuravam respostas no banco de reservas, mas não havia solução contra um time jogando naquele ritmo. Pouco antes do intervalo, o homem que se tornaria o rosto do futebol europeu na década seguinte assumiu o protagonismo. Cristiano Ronaldo avançou sobre uma defesa aterrorizada e bateu rasteiro no canto aos 44 minutos, fazendo 4 a 0 antes do intervalo. O confronto estava decidido, mas o espetáculo ainda não havia atingido seu auge.

O craque português assume o controle

Se o primeiro tempo foi uma arrancada, o segundo foi uma demonstração de precisão. Apenas quatro minutos depois do reinício, Ronaldo voltou a aparecer. Entrando na pequena área com o instinto de artilheiro que se tornaria sua marca registrada, ele completou um cruzamento de Ryan Giggs para fazer o quinto. Foi uma lição cruel para os visitantes. A cada avanço do United, a defesa da Roma se desmanchava. Os torcedores já não apenas comemoravam: riam, incrédulos com a facilidade com que seus ídolos desmontavam um time que havia chegado com grandes esperanças de alcançar as semifinais.

Publicidade Publicidade

Carrick, naquela que talvez tenha sido sua melhor noite com a camisa vermelha, marcou o sexto aos 60 minutos com um chute de longe de execução técnica perfeita. Com o placar em 6 a 0, os livros de recordes eram consultados às pressas. Daniele De Rossi descontou para os visitantes aos 69 minutos, em um breve momento de classe do capitão da Roma, mas seu gol foi apenas uma nota de rodapé em uma história que pertencia inteiramente aos donos da casa. Mesmo com as substituições de Ferguson, a intensidade não caiu, e um jogador saído do banco deu o toque final a uma noite que parecia um sonho febril para os torcedores do United.

Getty Images

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

A confirmação de uma vitória histórica

Patrice Evra, que havia sido uma ameaça constante com suas subidas ao ataque, finalmente foi recompensado aos 81 minutos. Seu chute rasteiro da entrada da área tocou na trave antes de entrar para o sétimo gol, selando a vitória por 7 a 1 naquela noite e por 8 a 3 no placar agregado. Foi um resultado que repercutiu por toda a Europa e mostrou que aquela nova geração de estrelas do United havia chegado para valer. O apito final provocou um rugido que provavelmente pôde ser ouvido do outro lado dos Pennines, na celebração de uma noite em que cada passe encontrava seu destino e cada chute parecia destinado ao fundo da rede.

Ao recordar aquela noite, não foi apenas a quantidade de gols que chamou a atenção, mas também a maneira como foram marcados. A atuação resgatou as grandes tradições ofensivas do clube, com camisas vermelhas se movimentando em perfeita sintonia. A Roma, um clube de tradição e história rica, havia sido reduzida a espectadora do próprio pesadelo. Para os torcedores do United, aquela continua sendo a referência máxima de uma noite europeia em Old Trafford: uma partida em que os fantasmas do passado encontraram o brilho do presente para criar algo verdadeiramente imortal sob a luz dos refletores.