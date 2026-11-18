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O Manchester United está disposto a tomar medidas judiciais formais caso surjam provas de que clubes rivais abordaram ilegalmente JJ Gabriel, promessa das categorias de base, enquanto ele estava sob contrato. Segundo relatos, o clube ficou surpreso com o recente anúncio nas redes sociais em que o jogador de 16 anos confirmou sua saída de Old Trafford.

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Saída de Gabriel pode levar a disputa judicial

Segundo fontes ouvidas pela ESPN, o gigante da Premier League ainda detém o registro de Gabriel e não foi contatado por nenhuma entidade dirigente sobre uma possível transferência. Apesar disso, há o entendimento de que existe um acordo verbal para o atacante se juntar ao Real Madrid , transferência facilitada pelo fato de o jogador ter um passaporte da União Europeia.

Dirigentes do United estão particularmente preocupados com a cronologia dos acontecimentos que levaram à saída. Internamente, há suspeitas de que os representantes e a família do jogador possam ter mantido conversas com outros clubes desde o verão passado, quando ainda se esperava que ele integrasse as categorias de base em Carrington.

Relação desgastada e preocupação com o bem-estar

A relação entre o clube e o jogador parece ter se deteriorado rapidamente nos últimos meses. Gabriel não é visto no centro de treinamento do clube desde setembro , quando, na prática, deixou de cumprir seus compromissos.

Funcionários do United têm manifestado preocupação crescente com a situação, após várias tentativas de contato com a família. Até agora, porém, os esforços para saber como o adolescente está não tiveram sucesso, já que o clube não conseguiu estabelecer comunicação direta com as pessoas próximas a ele durante esse período de ausência.

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Exigências feitas pelos representantes

O atrito entre as duas partes aparentemente se agravou com uma série de exigências significativas feitas pelo grupo do jogador antes do início da temporada atual. As condições diziam respeito à sua participação no time principal e à sua posição no elenco sob a gestão da diretoria de Old Trafford.

Entre os pedidos, estava a garantia de que Gabriel jogaria pelo menos 20 minutos em determinadas partidas do time principal, incluindo jogos contra Brighton, Bournemouth e Sabah FK. Além disso, seus representantes pressionaram para que ele recebesse a camisa número 77 e pediram que o nome 'Gabriel JR' fosse estampado nas costas de seu uniforme de jogo.

Gabriel anuncia saída de Old Trafford

JJ Gabriel anunciou sua saída do Manchester United em um vídeo nas redes sociais na terça-feira. Fontes disseram à ESPN que o clube não tinha conhecimento prévio da decisão antes de o anúncio se tornar público.