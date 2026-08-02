Manchester City repete o roteiro do Barcelona com o Real Madrid e mantém sua condição rígida

O Real Madrid acreditava que a contratação de Rodri, assim como a de Diomande, seria um caminho tranquilo, mas começou a enfrentar dificuldades sérias para concluir as duas negociações, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

O jornal considera que o Manchester City "executa sua estratégia nas negociações com maestria, após fixar um preço do qual não pretende recuar".

Apontou que o clube inglês não precisa vender o jogador e não se importa em mantê-lo, ainda que ele saia de graça em 2027, já que exige receber 70 milhões de euros — mesmo que parte do valor seja em forma de variáveis — e não vai se mover desse número.

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O jornal prosseguiu: "A estratégia do Manchester City nas vendas sempre foi clara, já que permite que qualquer jogador que deseje sair vá embora, mas com a condição de que a proposta financeira seja satisfatória para o clube. O Barcelona já enfrentou essa situação na negociação por Eric García, após ser obrigado a esperar até que ele saísse de graça, e também teve várias tentativas de contratar Bernardo Silva recusadas".

Rodri já deu o passo de pedir para sair e agora aguarda que o Real Madrid atenda às exigências financeiras do Manchester City, que o clube inglês considera justas em troca do vencedor da Bola de Ouro.

A diretoria do Real Madrid acreditava que a negociação seria resolvida em 48 horas, mas agora percebe que as conversas vão levar mais tempo e que seu resultado já não está tão garantido quanto esperava, segundo o "Sport".

Negociações por Bouaddi

Ao mesmo tempo, o Manchester City segue em suas negociações para contratar o meio-campista marroquino Ayoub Bouaddi, estrela do Lille e uma das revelações da Copa do Mundo de 2026.

Até o momento não há acordo definitivo, mas as previsões indicam que o jogador pode assinar nas próximas semanas. No entanto, sua chegada não significa a saída de Rodri, e sim a de Kovacic, que não faz parte dos planos do técnico Enzo Maresca.

O jornal destacou que Rodri já chegou a um entendimento completo com o Real Madrid e fará tudo o que estiver ao seu alcance para concretizar sua transferência, mas sua relação especial com o Manchester City o leva a lidar com cautela nas negociações.

Acrescentou que ele acreditava que sua avaliação financeira seria menor, mas a pressa do clube merengue e suas necessidades atuais podem inviabilizar uma negociação que parecia concluída.