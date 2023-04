Manchester City x Leicester City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Vice-líder e vice-lanterna do Campeonato Inglês se enfrentam nesta sábado (15), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Manchester City e Leicester City se enfrentam neste sábado (15), às 13h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Único concorrente do Arsenal na briga pelo título inglês, o Manchester City segue focado na competição e, cm seis pontos de desvantagem, tem evitado qualquer tropeço -Nos últimos oito jogos da Premier League, os Citizens tiveram sete vitórias e um empate.

Brigando no outro extrema da tabela, o Leicester é vice-lanterna do Campeonato Inglês, com 25 pontos conquistados. São apenas sete vitórias para o time na liga, além de quatro empates e 19 derrotas - já são três jogos seguidos sem somar um ponto sequer.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish.

Leicester: Iversen; Castagne, Evans, Faes, Kristiansen; Dewsbury-Hall, Ndidi; Ricardo, Maddison, Tete; Vardy.

Desfalques

Manchester City

Phil Foden, que se recupera de um cirurgia de apêndice, segue sendo o único desfalque de Pep Guarduiola. De Bruyne, que deu um susto no jogo contra o Bayern de Munique, na Champions League, está liberado.

Leicester

Os Foxes têm mais baixas para o jogo. Além de Youri Tielemans, James Justin e Ryan Bertand, todos lesionados, Harvey Barnes, que sentiu um problema na coxa no último jogo, aparece como dúvida para o duelo.

Quando é?