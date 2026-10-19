Maldini entra na polêmica da expulsão de Güler: confio na integridade dos árbitros e do VAR

O analista da rede Movistar Plus, Julio Maldonado, conhecido como "Maldini", elogiou o nível do confronto entre Real Madrid e Sevilla, que terminou com a vitória merengue por 4 a 1 em La Liga.

O jornal Sport publicou o que Maldini disse em seu canal no YouTube, onde iniciou sua fala afirmando: "Foi uma partida em que vimos gols maravilhosos e excepcionais. O nível dos gols foi realmente impressionante".

Maldini destacou que o Real Madrid apresentou algumas coisas boas, ao lado de outros aspectos que não foram tão bons, diante de um Sevilla que competiu de forma bastante satisfatória, apesar do resultado.

Ele também elogiou as decisões de José Mourinho, treinador do Real Madrid, após optar por escalar Endrick como titular, devolver Güler ao meio-campo e utilizar Valverde na lateral direita.

E disse: "Não é a posição em que ele prefere jogar, mas acredito que ele deve ser o lateral-direito titular do Real Madrid".

O analista da rede Movistar Plus deu destaque a um jogador mais do que aos outros: Diomande, que, em sua visão, mereceu conquistar um lugar entre os titulares do Real Madrid.

Ele explicou: "Ele marcou um gol maravilhoso, mas, além daquele gol, é preciso levar em conta que até aquele momento ele tinha muita dificuldade para finalizar bem as jogadas de ataque. E não me esqueço de que ele deu a assistência para o gol de Güler. Na verdade, o que ele fez não foi apenas um passe, mas uma assistência de gol".

Por outro lado, Maldini elogiou a atuação do jogador no aspecto defensivo, dizendo: "Ele defendeu muito e bem. Praticamente exercia o papel de segundo lateral o tempo todo, com Güler entrando por dentro. E é exatamente isso que devemos exigir de um jogador como Diomande".

O analista considera que o nível apresentado por Diomande coloca Vinícius Júnior sob pressão, acrescentando: "A comparação com o ponta brasileiro é inevitável. Vinícius sabe que, se não entregar o que Diomande entregou, não terá chances de jogar. Essa é a verdade".

Maldini não hesitou em reconhecer que o Sevilla tem razão em se sentir irritado após o golpe com a mão que Güler desferiu em Piqué, jogador do Sevilla. Mas ele esclareceu que não viu nenhuma imagem que mostrasse uma agressão de forma clara.

E disse: "Não há imagem em que apareça um cotovelo configurando uma agressão, nem um empurrão forte o suficiente para definir se merecia cartão vermelho ou não. Por isso, acredito que não existe imagem que permita ver com clareza o que aconteceu, pelo menos entre as imagens que o árbitro pôde assistir".

E acrescentou: "Eu sempre confio na integridade dos árbitros e no árbitro de vídeo. Por isso, entendo que eles não viram uma imagem clara o suficiente. Sinceramente, não sei. Havia jogadores do Sevilla em campo e talvez eles tenham visto o que aconteceu, mas eu não posso tomar uma posição definitiva sobre essa jogada".

Maldini quis reforçar que a vitória era extremamente importante para a equipe do treinador Mourinho, especialmente porque o Barcelona não tropeça.

Ele encerrou sua fala afirmando que o confronto do Clássico "pode definir o futuro da competição para os dois times".