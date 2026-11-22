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Lamine Yamal voltou a ficar sob pressão por causa dos pênaltis, depois de desperdiçar uma chance preciosa de recolocar o Barcelona no jogo contra o Villarreal, num momento em que o time catalão precisava desesperadamente de um gol para diminuir a desvantagem e frear o início avassalador dos visitantes no Camp Nou.

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O erro reabriu a discussão sobre as cobranças do jovem astro da marca da cal e o colocou em uma comparação incômoda com Kylian Mbappé, que também enfrenta críticas por causa do seu histórico nas cobranças de pênalti.

A partida começou de forma desastrosa para o Barcelona. O Villarreal aproveitou a desorganização dos donos da casa e marcou dois gols seguidos nos primeiros sete minutos: Tajon Buchanan abriu o placar aos cinco minutos, e Tani Oluwaseyi ampliou aos sete, deixando o time catalão obrigado a reagir rapidamente diante da sua torcida.

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A chance de diminuir veio quando o árbitro marcou pênalti a favor do Barcelona, mas a surpresa foi ver Yamal se apresentar para a cobrança, embora o brasileiro Raphinha seja normalmente a primeira opção do time nos pênaltis. O camisa 10 assumiu a responsabilidade, mas bateu de forma estranha: a bola tocou na trave e saiu, e ele desperdiçou uma chance preciosa de recolocar sua equipe na partida.

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O especialista em estatísticas espanhol Alexis, conhecido como "Mister Chip", revelou uma marca histórica negativa associada ao astro espanhol após essa cobrança. Segundo ele, Yamal desperdiçou 3 dos 7 pênaltis que cobrou em LaLiga, dois deles na trave, e se tornou o jogador mais jovem a perder três pênaltis na história da competição.

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De acordo com o mesmo levantamento, Yamal tinha 19 anos e 132 dias ao atingir essa marca, à frente de outros nomes que já haviam desperdiçado três pênaltis no campeonato, com destaque para Fernando Torres, que chegou a esse número com 20 anos e 64 dias, em 2004, seguido de López Ufarte, com 20 anos e 312 dias, em 1979, e Lafuente, com 21 anos e 174 dias, em 1929.

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A maldição de Mbappé persegue Yamal!

Do outro lado, Mbappé vive uma situação parecida depois de desperdiçar um pênalti na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo. Aos 39 minutos, ele mandou a bola para fora e tirou da sua equipe a chance de empatar.

Segundo "Mister Chip", foi a primeira vez que o atacante francês chutou um pênalti para fora do gol em LaLiga . Ele acrescentou que Mbappé desperdiçou 5 pênaltis em 23 tentativas na competição desde a temporada 2024/25, tornando-se o jogador que mais perdeu cobranças no campeonato nesse período. Com esse número, o francês supera Vedat Muriqi, atacante do Mallorca, que errou 3 de 10, e Robert Lewandowski, atacante do Barcelona, que perdeu 3 de 7 tentativas.

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A comparação revela uma diferença notável entre os dois astros: Mbappé desperdiçou 5 pênaltis em 23 tentativas no campeonato desde o início da temporada 2024/25, uma taxa de erro de cerca de 21,7%, enquanto Yamal perdeu 3 de 7 em toda a sua trajetória na competição, uma taxa que chega a 42,9%.

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