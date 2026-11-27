Compartilhar Siga GOAL no Google

O Paris Saint-Germain segue sofrendo com as lesões. Nesta sexta-feira, o clube francês anunciou que o lateral português Nuno Mendes está fora do duelo com o Lorient, marcado para sábado, em mais um golpe para um time que já não conta com vários de seus titulares.

Publicidade

Mendy entrou para a lista de lesionados, que inclui o georgiano Khvicha Kvaratskhelia , o francês Désiré Doué e Alessandro Longoni. Em comunicado oficial, o clube explicou que o jogador sofreu um desgaste muscular na coxa esquerda e passa atualmente por um programa de recuperação individual como medida de precaução.

Apesar da ausência prevista contra o Lorient, as notícias sobre a condição do lateral português parecem tranquilizadoras. Ele não tem uma lesão grave, e o departamento médico preferiu afastá-lo dos treinos coletivos por prevenção, depois de ele ter treinado sozinho na manhã de sexta-feira.

A expectativa é de que Mendes volte a treinar com o restante do elenco na próxima semana, antes do duelo contra o Toulouse pelo Campeonato Francês. Caso não esteja totalmente recuperado até lá, seu provável retorno será no confronto com o Aston Villa, na terça-feira, 8 de dezembro, pela Champions League.

Mendes disputou nove partidas em todas as competições nesta temporada pelo Paris Saint-Germain e ainda não contribuiu com gols ou assistências.

Publicidade Publicidade

Na mesma linha, o Paris Saint-Germain divulgou as últimas atualizações sobre o estado de Kvaratskhelia e Doué, explicando que o georgiano segue cumprindo seu protocolo de tratamento, enquanto o francês se prepara para passar por cirurgia nos próximos dias , depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado do joelho.

Tópicos relacionados

Próximas partidas PSG Campeonato Francês 14:45 FCL Assistir

A ausência da dupla representa um duro golpe para o setor ofensivo do time parisiense, sobretudo porque as lesões vão afastá-los por um longo período. Isso abre a possibilidade de o clube se movimentar para contratar um novo ponta na próxima janela de transferências de inverno, a fim de suprir a falta de opções no ataque.

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, falou sobre a possibilidade de utilizar os laterais Mendes e Achraf Hakimi em posições ofensivas para compensar os desfalques que atingem o time, afirmando que a comissão técnica busca soluções dentro do grupo atual.

Publicidade

Questionado sobre a possibilidade de avançar os dois laterais para funções ofensivas, o treinador espanhol disse, segundo o jornal Mundo Deportivo: “Nuno Mendes já jogou como ponta, e Achraf Hakimi atua na maior parte do tempo com funções ofensivas”.

E acrescentou: “Sempre tentamos melhorar o time sem precisar contratar jogadores, porque ainda não chegamos à janela de transferências de inverno”.

Publicidade

Luis Enrique reforçou a confiança na capacidade de seus jogadores de lidar com a situação atual: “Somos uma comissão técnica que busca encontrar soluções. Talvez vocês tenham dúvidas, mas sabemos que os jogadores são capazes de lidar com essas situações, e são eles que dão a resposta sobre se essas soluções funcionam ou não”.

O Paris Saint-Germain lidera atualmente a tabela do Campeonato Francês, com três pontos de vantagem sobre o Paris FC, que vem obtendo resultados expressivos sob o comando do técnico Liam Rosenior.