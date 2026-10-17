Após uma partida de alta intensidade, o HSV venceu por 1 a 0 (0 a 0). Para o favorito VfB, o resultado representa mais um revés antes do duelo com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, na terça-feira.

As muitas chances desperdiçadas, as bolas na trave e as boas atuações dos goleiros dos dois lados mantiveram o placar zerado por muito tempo. Mas, aos 88 minutos, Miro Muheim, que já havia marcado o gol da vitória do HSV por 3 a 2 fora de casa contra o TSG Hoffenheim na semana passada, acabou com o jejum de gols. O VfB, que começou a Liga dos Campeões com duas vitórias, segue preso na metade inferior da tabela após o empate.

A animada tarde de outono começou com uma homenagem ao capitão do HSV, Nicolai Remberg. Durante o aquecimento, todos os jogadores do clube de Hamburgo vestiram uma camisa com o número e o nome do atleta de 26 anos, que já passou por uma cirurgia bem-sucedida no ligamento cruzado. A partida começou movimentada: aos cinco minutos, Fabio Vieira, do HSV, mandou a bola por pouco acima do gol, assim como Deniz Undav pouco depois.

Depois de finalmente marcar seu primeiro gol na temporada na vitória por 3 a 0 sobre o Slovan Bratislava, no meio da semana, o atacante do VfB mostrou disposição para voltar a balançar as redes, mas não conseguiu de início. O técnico do HSV, Polzin, preparou sua equipe para enfrentar o "enorme desafio" contra os suábios com uma postura defensiva, mas o azarão também levou perigo nas transições: Vieira quase abriu o placar com o joelho após um escanteio, aos 26 minutos.

Undav chegou ainda mais perto aos 38 minutos. O capitão bateu com a parte interna do pé, a 12 metros do gol, e acertou a trave. Após um primeiro tempo que bem poderia ter terminado em 1 a 1, as equipes foram para o intervalo sem gols. O HSV voltou com muita energia: três minutos após o reinício, Yussuf Poulsen cabeceou na parte externa da trave.

A partir daí, o jogo ficou lá e cá em um Volkspark animado. Depois que Ermedin Demirović desperdiçou a chance de colocar o VfB à frente com uma cabeçada, Poulsen acertou a trave no contra-ataque seguinte, deixando a contagem de bolas na trave em 2 a 1 para o HSV.

Seu chute forte de direita explodiu no travessão, aos 53 minutos. Do outro lado, Daniel Heuer Fernandes fez uma defesa espetacular em finalização de Undav, aos 58. Na reta final, o VfB colocou jogadores descansados em campo, mas foram os donos da casa que marcaram.