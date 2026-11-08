Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A DFB perdeu mais um talento para outra seleção. Matteo Palma, jogador das seleções de base da Alemanha, foi convocado para a seleção principal da Itália.

Como anunciou a seleção italiana no sábado, o técnico Roberto Mancini convocou o defensor da Udinese Calcio para os jogos da Liga das Nações contra França e Bélgica. Ele substitui o zagueiro Gianluca Mancini (AS Roma), que está lesionado e não tem parentesco, nem por afinidade, com Roberto.

Com a convocação, Palma mudou de federação. Mesmo que estreie, o jogador de 18 anos ainda poderia, em teoria, atuar pela seleção alemã, desde que cumpra determinadas condições dos estatutos da Fifa. Segundo as regras, um jogador pode defender outro país se tiver disputado no máximo três partidas, oficiais ou amistosas, tiver menos de 21 anos em sua última atuação, não tiver participado de uma Copa do Mundo ou Eurocopa, estiver há pelo menos três anos sem atuar e já possuísse anteriormente a cidadania do país da outra federação.

Palma ainda se enquadra nessas condições. Nascido em março de 2008, em Berlim, o jovem atuou primeiro pelas seleções de base da Itália e depois pelas seleções sub-16, sub-17 e sub-18 da Alemanha. Palma foi formado no Hertha BSC antes de se transferir para a Udinese em 2022. Na temporada passada, fez algumas aparições pelo time principal, foi emprestado à Sampdoria de Gênova, da segunda divisão, para o segundo turno e hoje faz parte do elenco profissional.

Publicidade Publicidade

Matteo Palma já é titular na Serie A

Depois de sofrer uma lesão muscular no início da temporada, Palma conquistou a titularidade e jogou os 90 minutos das últimas quatro partidas da Serie A. Com apenas cinco pontos em 11 jogos, a Udinese ocupa atualmente a lanterna da tabela.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A Udinese também tem a segunda pior defesa da liga, com 25 gols sofridos. Ainda assim, Palma é considerado um dos maiores talentos do país. Em setembro, o jovem ainda não havia definido por qual seleção gostaria de atuar. "Estou em contato com as duas seleções, mas ainda não decidi. Ainda não é o momento certo para aceitar uma dessas propostas", disse ele ao jornalista especializado em transferências Gianluca Di Marzio.

Getty Images

Quais talentos a DFB já deixou escapar?

A decisão veio mais rápido do que se esperava e representa mais um revés recente para a DFB, depois de casos como os de Kenan Yildiz, Can Uzun, Paul Wanner e Ibrahim Maza. Por outro lado, Jürgen Klopp convocou para a próxima concentração Wael Mohya, do Borussia Mönchengladbach, um talento de grande potencial que também poderia defender o Marrocos.

Publicidade

O atacante Nicolo Tresoldi também poderia jogar pela Itália, mas quer decidir apenas depois de disputar o Europeu Sub-21 com a Alemanha no próximo verão.

Já na zaga, há pouco espaço para outros jogadores. Além dos titulares Jonathan Tah (Bayern de Munique), Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck (ambos do BVB), Malick Thiaw (Newcastle United) e Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) foram os escolhidos para os jogos contra Sérvia e Países Baixos. Yann-Aurel Bisseck, titular da Inter de Milão, ficou surpreendentemente fora da convocação.