Mais isolado e sem seu círculo próximo: os bastidores do sofrimento de Mbappé na concentração da seleção da França

Uma reportagem divulgada nesta terça-feira revelou a situação de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, na concentração da seleção da França, após os últimos acontecimentos.

A concentração da seleção francesa começou antes do confronto diante da Itália (12 de novembro) e, em seguida, do duelo como anfitriã contra a Turquia (15 de novembro), em meio a grande expectativa sobre a situação de Kylian Mbappé, tanto em relação ao seu desempenho em campo quanto ao seu papel na equipe, na qual é o portador da braçadeira de capitão.

Com a ausência de Ousmane Dembélé, espera-se que o novo técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, utilize Mbappé como atacante de referência, em vez de escalá-lo pela ponta esquerda.

Essa experiência não durou sequer uma hora na data Fifa anterior, por causa da lesão de Mbappé no joelho em setembro, ocorrida durante a primeira partida na Turquia.

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Ele também não terá de lidar com a tensão que marcou a relação entre os jogadores do Real Madrid e do Paris Saint-Germain nas últimas semanas, especialmente no que diz respeito à disputa da Bola de Ouro.

De acordo com o jornal "L'Équipe", Dembélé não respondeu a uma mensagem de WhatsApp de Mbappé numa tentativa de acalmar os ânimos, algo que o capitão da seleção francesa não compreendeu.

Mbappé mais isolado

Essa última concentração em setembro deixou sua marca no vestiário da seleção francesa, apesar da curta duração da presença de Mbappé nela, por causa do retorno antecipado do jogador do Real Madrid ao seu clube.

O jornal descreve o jogador como mais isolado agora, enquanto, durante a Copa do Mundo, ele estava sempre cercado por seu círculo próximo, formado por Dembélé, Thuram, Olise e Cherki.

O desentendimento com Dembélé, conhecido por seu espírito brincalhão, deixou sua marca, e talvez Mbappé o tenha subestimado. Este último tentou salvar a situação, mas nem sempre da melhor forma.

O jornal "L'Équipe" relatou em diversas ocasiões que o francês camisa 10 demonstrou interesse por alguns de seus companheiros de equipe e membros da comissão técnica, algo que pareceu incomum e foi interpretado como oportunismo.

Além disso, a ausência de Thuram, com quem ele tem uma relação próxima, não é uma boa notícia para Mbappé, já que o jogador da Inter de Milão muitas vezes consegue preencher essa lacuna.

Mbappé precisa encontrar seu lugar dentro de um grupo em constante mudança e, na condição de capitão, e também de personalidade polêmica, ele sabe que sua liderança vem essencialmente de seu desempenho em campo.

Ele já provou no passado ser capaz de ser uma força unificadora para a equipe, como já havia ocorrido nos Estados Unidos, e agora precisa repetir isso.